Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин

Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения между Москвой и Анкарой. По его словам, отношения развиваются успешно, а стороны рассчитывают на увеличение товарооборота.

С таким заявлением Путин выступил после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Подчеркну, что в целом сотрудничество развивается весьма успешно на самых различных направлениях. Упомяну также контакты по линии внешнеполитических ведомств, отраслевых министерств, парламентские обмены, работу межправкомиссии», — отметил Путин.

По его словам, с января по сентябрь торговые потоки между двумя странами увеличились на 36%, достигнув 15 миллиардов долларов.

Как отметил президент, во многом таких показателей удалось достигнуть благодаря совместным решениям об отмене отграничений в торгово-экономической сфере.

