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Весь мир
Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Весь мир
Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
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    Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин

    22:51  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:51  11 Декабря 2017
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    Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин

    Москва, 11 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения между Москвой и Анкарой. По его словам, отношения развиваются успешно, а стороны рассчитывают на увеличение товарооборота.

    С таким заявлением Путин выступил после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    «Подчеркну, что в целом сотрудничество развивается весьма успешно на самых различных направлениях. Упомяну также контакты по линии внешнеполитических ведомств, отраслевых министерств, парламентские обмены, работу межправкомиссии», — отметил Путин.

    По его словам, с января по сентябрь торговые потоки между двумя странами увеличились на 36%, достигнув 15 миллиардов долларов.

    Как отметил президент, во многом таких показателей удалось достигнуть благодаря совместным решениям об отмене отграничений в торгово-экономической сфере.
     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #россия #турция #эрдоган #торговля
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