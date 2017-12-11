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Мосийчук назвал отказ суда арестовать Саакашвили пощечиной Порошенко и Луценко
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    Мосийчук назвал отказ суда арестовать Саакашвили пощечиной Порошенко и Луценко

    22:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:50  11 Декабря 2017
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    Мосийчук назвал отказ суда арестовать Саакашвили пощечиной Порошенко и Луценко

    Киев, 11 декабря. Отказ суда арестовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является пощечиной президенту страны Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко, заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

    В понедельник Печерский суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о помещении Саакашвили под домашний арест, заседание было перенесено на 14 декабря.

    Мосийчук написал на своей странице в Facebook, что решение суда по Саакашвили «написано за пределами украинского государства». 

    «Ждем последствий! А еще это сверхсерьезная публичная пощечина президенту Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко», — подчеркнул депутат.

    Мосийчук назвал отказ суда арестовать Саакашвили пощечиной Порошенко и Луценко

    Саакашвили задержали 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. По версии гособвинителей, бывший губернатор Одесской области организовал в Киеве акции протеста с целью захвата госсобственности и пытался добиться прекращения уголовного преследования преступной группировки, якобы связанной с экс-президентом Виктором Януковичем.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #порошенко #саакашвили #мосийчук #луценко
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