Мосийчук назвал отказ суда арестовать Саакашвили пощечиной Порошенко и Луценко

Киев, 11 декабря. Отказ суда арестовать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является пощечиной президенту страны Петру Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко, заявил депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

В понедельник Печерский суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры о помещении Саакашвили под домашний арест, заседание было перенесено на 14 декабря.

Мосийчук написал на своей странице в Facebook, что решение суда по Саакашвили «написано за пределами украинского государства».

«Ждем последствий! А еще это сверхсерьезная публичная пощечина президенту Порошенко и генпрокурору Юрию Луценко», — подчеркнул депутат.

Саакашвили задержали 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. По версии гособвинителей, бывший губернатор Одесской области организовал в Киеве акции протеста с целью захвата госсобственности и пытался добиться прекращения уголовного преследования преступной группировки, якобы связанной с экс-президентом Виктором Януковичем.