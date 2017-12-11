Путин: Россия примет участие в саммите Организации исламского сотрудничества

Анкара, 11 декабря. Россия будет представлена на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества, который состоится в Стамбуле 13 декабря. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президент Турции проинформировал о подготовке к проведению послезавтра в Стамбуле внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества. Разумеется, Россия, как страна-наблюдатель при организации, будет представлена на этом мероприятии», — сказал Путин.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что лидеры стран Организации исламского сотрудничества проведут внеочередной саммите в Стамбуле, на котором будет обсуждаться заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.