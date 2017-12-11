Путин отметил важность проекта «Турецкий поток» для энергобезопасности Анкары

Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин удовлетворен взаимодействием Москвы и Анкары в энергетике.

Как сообщил Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, тема энергетики отдельно обсуждалась во время встречи.

В частности, президент РФ отметил важность начала работы по строительству первой в Турции атомной электростанции «Аккую».

Помимо этого, глава российского государства подчеркнул, что на сегодняшний день нет отклонений от графика в строительстве газопровода «Турецкий поток», который предусматривает прокладку по дну Черного моря двух веток мощностью 15,75 млрд кубических метров каждая.

По мнению Путина, воплощение в жизнь проекта «Турецкий поток», «будет укреплять энергобезопасность Турции, диверсифицирует поставки российского газа в другие страны».