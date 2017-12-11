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Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
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Путин отметил важность проекта «Турецкий поток» для энергобезопасности Анкары
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    Путин отметил важность проекта «Турецкий поток» для энергобезопасности Анкары

    22:34  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:34  11 Декабря 2017
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    Путин отметил важность проекта «Турецкий поток» для энергобезопасности Анкары

    Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин удовлетворен взаимодействием Москвы и Анкары в энергетике.

    Как сообщил Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, тема энергетики отдельно обсуждалась во время встречи.

    В частности, президент РФ отметил важность начала работы по строительству первой в Турции атомной электростанции «Аккую».

    Помимо этого, глава российского государства подчеркнул, что на сегодняшний день нет отклонений от графика в строительстве газопровода «Турецкий поток», который предусматривает прокладку по дну Черного моря двух веток мощностью 15,75 млрд кубических метров каждая.

    По мнению Путина, воплощение в жизнь проекта «Турецкий поток», «будет укреплять энергобезопасность Турции, диверсифицирует поставки российского газа в другие страны».

    Путин отметил важность проекта «Турецкий поток» для энергобезопасности Анкары

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #турция #эрдоган #аккую #турецкийпоток
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