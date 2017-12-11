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Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
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Путин определил позицию Москвы относительно статуса Иерусалима
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    Путин определил позицию Москвы относительно статуса Иерусалима

    22:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:22  11 Декабря 2017
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    Путин определил позицию Москвы относительно статуса Иерусалима

    Анкара, 11 декабря. Соглашение о статусе Иерусалима должно быть предметом прямых переговоров Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Путин высказал позицию Москвы относительно статуса Иерусалима. По его словам, «урегулирование должно строиться исключительно и в полном объеме на ранее принятых решениях в рамках Организации объединенных наций». 

    Ранее в понедельник в Анкаре Путин заявил, что решение администрации США не поможет урегулировать палестино-израильский конфликт, «а, наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе».

    Путин определил позицию Москвы относительно статуса Иерусалима

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе в этот город посольства США из Тель-Авива. Решение вызвало бурную негативную реакцию со стороны многих государств мира. 

    Автор: Олеся Волкова
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