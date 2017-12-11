Путин определил позицию Москвы относительно статуса Иерусалима

Анкара, 11 декабря. Соглашение о статусе Иерусалима должно быть предметом прямых переговоров Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин высказал позицию Москвы относительно статуса Иерусалима. По его словам, «урегулирование должно строиться исключительно и в полном объеме на ранее принятых решениях в рамках Организации объединенных наций».

Ранее в понедельник в Анкаре Путин заявил, что решение администрации США не поможет урегулировать палестино-израильский конфликт, «а, наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе в этот город посольства США из Тель-Авива. Решение вызвало бурную негативную реакцию со стороны многих государств мира.