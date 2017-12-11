Пока не определено, кто возглавит Конгресс национального диалога  Сирии – Лаврентьев

Москва, 11 декабря. Пока не определено, кто возглавит Конгресс национального диалога Сирии, кто возглавит Конгресс национального диалога Сирии, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев. По его словам, сведения о том, что Конгресс национального диалога Сирии возглавит политик Фарук Шараа, неверны.

Отвечая на вопрос, возглавит ли Фарук Шараа Конгресс национального диалога Сирии, Лаврентьев ответил «нет».

Ранее ряд СМИ сообщал, что Шараа был приглашен для проведения церемонии открытия Конгресса в Сочи. Некоторые издания предположили, что бывший вице-президент мог бы возглавить Конгресс.

По словам Лаврентьева, пока нет понимания, кто именно возглавит сирийский конгресс в Сочи. Он подчеркнул, что все параметры пока только обсуждаются.