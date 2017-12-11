Анкара, 11 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сроки вывода российских сил из Сирии будут зависеть от обстановки. Он также добавил, что российские военные уже начали возвращаться из САР.

Отвечая на вопрос, сколько про времени займет процесс возвращения российских военных из Сирии, министр обороны ответил, что «они уже начали возвращаться».

«Посмотрим по обстановке», — добавил Шойгу.

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил с визитом военную базу в сирийском Хмеймиме. Глава государства поручил вернуть из САР значительную часть российского воинского контингента.

Напомним, Россия стала единственной страной, которая откликнулась на просьбу легитимно избранного президента Сирии Башара Асада помочь в уничтожении террористов.