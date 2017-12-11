Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Политика
Путин не обязан информировать иностранных коллег о выводе российских сил из Сирии – Ушаков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин не обязан информировать иностранных коллег о выводе российских сил из Сирии – Ушаков

    22:03  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:16  11 Декабря 2017
    394

    Путин не обязан информировать иностранных коллег о выводе российских сил из Сирии – Ушаков

    Москва, 11 декабря. Решение президента России Владимира Путина о выводе сил из Сирии было принято им как верховным главнокомандующим, поэтому он не обязан информировать об этом иностранных коллег, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Он как главком не обязан кого-то информировать», – заявил Ушаков.

     

    Комментируя вопрос о том, информировал ли российский президент, в частности, иранскую сторону о решении о выводе войск.

    По словам Ушакова, визиты Путина в Каир и Анкару были согласованы до принятия данного решения.

    В этот понедельник российский президент Владимир Путин прибыл на российскую авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ о начале вывода российской группировки войск из Сирии. В своем выступлении перед военными Путин отметил, что они блестяще выполнили свою задачу, а Сирия сохранена как суверенное и независимое государство.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сирия #ушаков
    sdsd
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть