Путин не обязан информировать иностранных коллег о выводе российских сил из Сирии – Ушаков

Москва, 11 декабря. Решение президента России Владимира Путина о выводе сил из Сирии было принято им как верховным главнокомандующим, поэтому он не обязан информировать об этом иностранных коллег, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Он как главком не обязан кого-то информировать», – заявил Ушаков.

Комментируя вопрос о том, информировал ли российский президент, в частности, иранскую сторону о решении о выводе войск.

По словам Ушакова, визиты Путина в Каир и Анкару были согласованы до принятия данного решения.

В этот понедельник российский президент Владимир Путин прибыл на российскую авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ о начале вывода российской группировки войск из Сирии. В своем выступлении перед военными Путин отметил, что они блестяще выполнили свою задачу, а Сирия сохранена как суверенное и независимое государство.