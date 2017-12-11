Путин: Решение Трампа по Иерусалиму не поможет урегулировать конфликт в регионе

Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что решение администрации США признать Иерусалим столицей Израиля не поможет урегулировать палестино-израильский конфликт.

«Решение администрации Соединенных Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а, наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля может перечеркнуть перспективы мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признают Иерусалим столицей Израиля. По его словам, решение о признании Иерусалима столицей Израиля «было долгожданным».