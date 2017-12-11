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Весь мир
Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Политика
Россия и Турция работают над организацией Конгресса национального диалога Сирии – Путин  
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    Россия и Турция работают над организацией Конгресса национального диалога Сирии – Путин  

    21:58  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:34  11 Декабря 2017
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    Россия и Турция работают над организацией Конгресса национального диалога Сирии – Путин  

    Москва, 11 декабря. Россия и Турция уже ведут работу над подготовкой Конгресса национального диалога Сирии в начале следующего года, заявил президент России Владимир Путин. Об этом российский президент сообщил по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «Ведем совместную работу по подготовке и проведению в начале следующего года Конгресса сирийского национального диалога. Не открою тайны, что сегодня в ходе своей поездки в Сирию я подробно говорил об этом с президентом Асадом», – отметил Путин.

    Путин выразил надежду, что по итогам Конгресса удастся активизировать усилия по сирийскому урегулированию не только в рамках астанинского, но и в рамках женевского процесса.

    «Как страны-гаранты астанинского процесса продолжаем работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта», - сказал он.

    Напомним, что в этот понедельник Владимир Путин совершил ряд визитов в страны Ближнего Востока, где провел встречи с президентами Египта, Сирии и Турции.  

    Автор: Антон Зарубин
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