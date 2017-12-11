Россия и Турция работают над организацией Конгресса национального диалога Сирии – Путин  

Москва, 11 декабря. Россия и Турция уже ведут работу над подготовкой Конгресса национального диалога Сирии в начале следующего года, заявил президент России Владимир Путин. Об этом российский президент сообщил по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Ведем совместную работу по подготовке и проведению в начале следующего года Конгресса сирийского национального диалога. Не открою тайны, что сегодня в ходе своей поездки в Сирию я подробно говорил об этом с президентом Асадом», – отметил Путин.

Путин выразил надежду, что по итогам Конгресса удастся активизировать усилия по сирийскому урегулированию не только в рамках астанинского, но и в рамках женевского процесса.

«Как страны-гаранты астанинского процесса продолжаем работать над укреплением режима прекращения боевых действий, обеспечением устойчивого функционирования зон деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта», - сказал он.

Напомним, что в этот понедельник Владимир Путин совершил ряд визитов в страны Ближнего Востока, где провел встречи с президентами Египта, Сирии и Турции.