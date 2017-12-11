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Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Политика
Россия ответит на возможные вылазки террористов – Путин
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    Россия ответит на возможные вылазки террористов – Путин

    21:54  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:23  11 Декабря 2017
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    Россия ответит в случае возможных вылазок террористов – Путин

    Москва, 11 декабря. Россия предпримет эффективные ответные меры в случае возможных вылазок террористов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    «В случае возобновления каких-то очагов сопротивления со стороны террористов, будем предпринимать эффективные ответные меры. На повестке дня - обеспечение процесса политического урегулирования в Сирии», – заявил Путин.

    В этот понедельник российский президент побывал с визитом в Сирии, Египте и Турции, где поочередно встретился с главами этих стран. Путин напомнил, что в Сирии от террористов освобождена практически вся территория.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #россия #террористы #ответ
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