Россия ответит на возможные вылазки террористов – Путин

Москва, 11 декабря. Россия предпримет эффективные ответные меры в случае возможных вылазок террористов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В случае возобновления каких-то очагов сопротивления со стороны террористов, будем предпринимать эффективные ответные меры. На повестке дня - обеспечение процесса политического урегулирования в Сирии», – заявил Путин.

В этот понедельник российский президент побывал с визитом в Сирии, Египте и Турции, где поочередно встретился с главами этих стран. Путин напомнил, что в Сирии от террористов освобождена практически вся территория.