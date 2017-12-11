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Весь мир
Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом либерализацию торговых отношений РФ и Турции
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    Путин обсудил с Эрдоганом либерализацию торговых отношений РФ и Турции

    21:56  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:23  11 Декабря 2017
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    Путин обсудил с Эрдоганом либерализацию торговых отношений РФ и Турции

    Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает дальнейшей либерализации торговых связей между Россией и Турцией. Подводя итоги встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, российский лидер заявил, что в ходе переговоров обсуждалась дальнейшая либерализация торговых отношений.

    «Не скрою, что и сегодня шла дискуссия по тому, как и в каком направлении нужно предпринять дальнейшие шаги по либерализации наших торгово-экономических связей. В этом смысле считаю наш разговор очень полезным», — отметил Путин.

    Глава государства также добавил, что сотрудничество между Москвой и Анкарой развивается весьма успешно в самых различных направлениях, отметив, что данный результат удалось достичь благодаря совместным решениям об отмене ограничений в торгово-экономической сфере.

    Автор: Алексей Громов
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