Путин обсудил с Эрдоганом либерализацию торговых отношений РФ и Турции

Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает дальнейшей либерализации торговых связей между Россией и Турцией. Подводя итоги встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, российский лидер заявил, что в ходе переговоров обсуждалась дальнейшая либерализация торговых отношений.

«Не скрою, что и сегодня шла дискуссия по тому, как и в каком направлении нужно предпринять дальнейшие шаги по либерализации наших торгово-экономических связей. В этом смысле считаю наш разговор очень полезным», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что сотрудничество между Москвой и Анкарой развивается весьма успешно в самых различных направлениях, отметив, что данный результат удалось достичь благодаря совместным решениям об отмене ограничений в торгово-экономической сфере.