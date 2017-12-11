«Дочка» Ростеха подала иск в суд ЕС об отмене санкций за поставку турбин в Крым

Москва, 11 декабря. Компания «Технопромэкспорт» – дочерняя структура российской госкорпорации «Ростех» — подала иск в Европейский суд юстиции против Совета Евросоюза, потребовав отменить санкции за поставку турбин Siemens на территорию Крымского полуострова.

Речь идет о пересмотре решения Совета ЕС от 4 августа 2017 года об ограничительных мерах в отношении физических лиц и компаний в связи с поставкой оборудования в Крым.

Кроме того, глава российской инжиниринговой компании Сергей Топор-Гилка подал отдельный иск, в котором топ-менеджер попросил исключить свою фамилию из санкционного списка Евросоюза.

Напомним, глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сомневается в том, что российская «дочка» компании Siemens сможет выиграть судебный спор с «Технопромэкспортом» о поставках турбин в Крым.