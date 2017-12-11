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Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Политика
Москва и Анкара видят большие возможности сотрудничества в сфере ВТС
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    Москва и Анкара видят большие возможности сотрудничества в сфере ВТС

    21:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:25  11 Декабря 2017
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    Москва и Анкара видят большие возможности сотрудничества в сфере ВТС

    Москва, 11 декабря. Москва и Анкара видят большие возможности сотрудничества в сфере ВТС, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, он видит хорошие перспективы в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Турцией.

    «Значительные перспективы для расширения сотрудничества видим в военно-технической сфере. В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, надеюсь, будет подписано в самое ближайшее время», – отметил Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #турция #эрдоган #втс
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