Москва и Анкара видят большие возможности сотрудничества в сфере ВТС
Москва, 11 декабря. Москва и Анкара видят большие возможности сотрудничества в сфере ВТС, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, он видит хорошие перспективы в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Турцией.
«Значительные перспективы для расширения сотрудничества видим в военно-технической сфере. В ходе сегодняшней работы мы окончательно согласовали кредитное соглашение, которое, надеюсь, будет подписано в самое ближайшее время», – отметил Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.