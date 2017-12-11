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Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Политика
Главной темой переговоров Путина и Эрдогана стало урегулирование конфликта в Сирии
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    Главной темой переговоров Путина и Эрдогана стало урегулирование конфликта в Сирии

    21:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:02  11 Декабря 2017
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    Главной темой переговоров Путина и Эрдогана стало урегулирование конфликта в Сирии

    Анкара, 11 декабря. Урегулирование сирийского кризиса и обострение ситуации на Ближнем Востоке стали главными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

    «Естественно, что акцент был сделан на резко обострившиеся ситуации в ближневосточном урегулировании и на сирийских делах, в которых наши страны плотно взаимодействуют», — рассказал Путин журналистам по итогам встречи.

    Лидеры стран также обсудили арабо-израильский конфликт, обострившийся после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей. Кроме того, политики затронули вопросы двустороннего экономического и технического сотрудничества.

    Напомним, что в понедельник Путин посетил Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день российский лидер провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Хмеймиме и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #россия #сирия #турция #эрдоган #ближний восток
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