Главной темой переговоров Путина и Эрдогана стало урегулирование конфликта в Сирии

Анкара, 11 декабря. Урегулирование сирийского кризиса и обострение ситуации на Ближнем Востоке стали главными темами переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Естественно, что акцент был сделан на резко обострившиеся ситуации в ближневосточном урегулировании и на сирийских делах, в которых наши страны плотно взаимодействуют», — рассказал Путин журналистам по итогам встречи.

Лидеры стран также обсудили арабо-израильский конфликт, обострившийся после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей. Кроме того, политики затронули вопросы двустороннего экономического и технического сотрудничества.

Напомним, что в понедельник Путин посетил Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В тот же день российский лидер провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Хмеймиме и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире.