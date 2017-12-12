Сирия итоги за сутки на 12 декабря 06.00: Путин дал приказ о выводе российских военных из Сирии, под ударами ВВС коалиции погиб житель Дейр-эз-Зора

Сирия, 12 декабря. Владимир Путин дал приказ о выводе российских военных из Сирии, удары ВВС международной коалиции убили мирного жителя Дейр-эз-Зора, при взрывах мин ИГ1 в Ракке погибло два человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят позиции «Ан-Нусры» в Алеппо, обеспечивают продвижение САА к Абу Дали.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске и Хомсе, стягивают силы в провинцию Даръа, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

«Исламское государство»1: атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла одного боевика в Дамаске, арестовала нескольких полевых командиров в Идлибе, потеряла командира в Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: атакует САА на севере Хомса.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Тахрир аш-Шам» на юге Дамаска, лишилась поддержки восьми боевиков в Алеппо, начала организовывать единый штаб оппозиции в Идлибе.

Курды: противостоят ССА в Алеппо, потеряли 14 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удар по поселению в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погиб мирный житель.

Провинция Дамаск

В районе Аль-Кадам на юге провинции Дамаск продолжались вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Тахрир аш-Шам». Ранее в перестрелках между исламистами был ранен один из боевиков «свободной армии». Информационное агентство Almanar News писало, что в результате боев был нейтрализован террорист «Джебхат ан-Нусры»1.

Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» открыли огонь по мирному поселению Хамурия в Восточной Гуте Дамаска. По данным местного Telegram-канала (@Violations0), в результате обстрела тяжелые ранения получили трое детей. Другой источник в сети Telegram (@SRNN2011) писал о столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции в районе населенных пунктов Айн Тарма и Нашабия.

Близ города Бейт Джинн отмечались боестолкновения между сирийской армией и боевиками «Тахрир аш-Шам», передавало информационное агентство Al Araby. По данным военного источника в Twitter (@abo_turke1a), интенсивные перестрелки между противниками были зафиксированы в районе населенного пункта Мугр аль-Мир. Ранее сообщалось, что правительственные войска заняли ключевые высоты в этой местности, установив тем самым огневой контроль над поселением. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) писал также о стычках между САА и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» на фронте Аль-Дахр аль-Асвад в Западной Гуте Дамаска. Кроме того источник в Telegram (@SRNN2011) передавал, что боевики радикальных антиправительственных формирований обстреливают позиции САА в районе Тель Бардая.

Провинция Латакия

Российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия посетил президент РФ Владимир Путин, передавало информационное агентство «Интерфакс». На аэродроме лидер Российской Федерации провел встречу с президентом САР Башаром Асадом, а также отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российской группировки войск из Сирии. Путин заявил, что за два с небольшим года ВКС РФ совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов «Исламское государство». Президент РФ подчеркнул, что в САР созданы все условия для процесса политического урегулирования конфликта, отметив также, что российский Центр по примирению враждующих сторон продолжит свою работу. Кроме того, Москва будет и дальше выполнять свои обязательства по поставке вооружения и техники правительству САР и обучению военных.

Провинция Алеппо

В северо-западной части провинции Алеппо наблюдались столкновения между курдскими отрядами ополчения и протурецкими боевиками. Ранее Сирийская свободная армия (ССА) захватила у Демократических сил Сирии (SDF) несколько небольших поселений к западу от Аль-Баба. По данным одного из местных YouTube-каналов (manbij militry council), восемь членов «свободной армии» перешли на сторону курдов в районе поселения Манбидж. Турецкая артиллерия провела обстрел позиций SDF в окрестностях города Африн. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ AhmetM_08).

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Рамла и Ар-Рашидия, передавал военный источник в сети Telegram (@SRNN2011). Ранее российская авиация атаковала опорные пункты недалеко от поселений Марба Салум, Аль-Мукетаб, Аль-Бурдж Сабаана, Самирия, а также в районе горы Аль-Хос на юге провинции Алеппо. В результате одного из боевых вылетов ВКС РФ был уничтожен цех по контрабандной переработке нефти, принадлежавший боевикам «Тахрир аш-Шам».

Военный источник в социальной сети Twitter (@Dr__crx) писал, что в южной части региона в результате взрыва мины, заложенной в автомобиле, был нейтрализован полевой командир «Тахрир аш-Шам» Абу Амар аль-Хосси.

Провинция Хомс

Боевики незаконных вооруженных формирований снова нарушили режим прекращения огня, установленный на севере провинции Хомс. Almanar News передавало, что радикалы открыли огонь по мирным кварталам Талльбисы. В результате обстрела несколько местных жителей получили ранения. Также информационное агентство сообщало, что минометному обстрелу со стороны боевиков подверглись поселения Аль-Мухтария и Аль-Нажма.

ВВС Сирии нанесли авиаудары по опорным пунктам боевиков радикальной оппозиции в районе населенных пунктов Тир Мааля в северной части провинции Хомс. Об этом писало информационное агентство Smart News Agency.

Столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Ахрар аш-Шам» фиксировались недалеко от деревни Аль-Махата, передавал военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли удары по населенному пункту Абу Хамам, передавало Almanar News. По данным информационного агентства, в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погиб один мирный житель поселения, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

Полевой командир «Исламского государства» Сами аль-Маслух сбежал из Меядина на территории, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF). Об этом сообщало информагентство Almanar News.

Военные источники писали, что боевики ИГИЛ1 из состава оставшихся на территории региона разрозненных группировок атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Хави Абу Хамам к югу от нефтяных месторождений Аль-Омар. В результате неожиданного нападения исламистов было убито 14 бойцов курдского ополчения. Столкновения между SDF и ИГИЛ отмечались также в районе поселения Сведан. Кроме того, стало известно, что в подконтрольном курдским бойцам поселении Хаджин террористы «Исламского государства» казнили мирного жителя без объяснения причин.

Провинция Даръа

Расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе блокпоста Ад Дахия в провинции Даръа подверглись обстрелу со стороны боевиков радикальных антиправительственных группировок, передавало Smart News Agency. По данным информационного агентства, в ответ солдаты армии САР открыли огонь по зонам дислокации повстанцев в деревне Аль-Ядуда.

Агентство новостей Asharq Al-Awsat писало о столкновениях между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции на пограничных территориях между провинциями Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск. Позже местный источник в социальной сети Twitter (@rofoca_lucifuge) сообщил, что на территорию провинции Даръа прибыло большое количество военной техники и личного состава Сирийской арабской армии (САА). По данным автора публикации, правительственные войска готовятся к крупномасштабному наступлению на укрепрайоны боевиков.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Almanar News писало, что в рядах радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» наблюдаются внутренние конфликты. Так боевики арестовали в Идлибе нескольких полевых командиров, обвинив их в передаче информации террористам «Исламского государства», что привело к поражениям «Джебхат ан-Нусры» на северо-восточных фронтах провинции Хама.

ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в районе Аль-Тамана на юге провинции Идлиб. Об этом писало информационное агентство Al Arabi. Ранее российская авиация атаковала позиции террористов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Абу Дали, обеспечив тем самым продвижение Сирийской арабской армии (САА) к стратегическому населенному пункту. Напомним, правительственные войска САР вошли на территорию Идлиба после освобождения нескольких ключевых поселений на северо-востоке Хамы. В частности, под контроль армии Башара Асада перешел населенный пункт Мушейрифа.

В связи с переходом САА границы Идлиба представители оппозиционных группировок, действующих на территории региона, заявили о создании единого военного штаба для оперативного взаимодействия антиправительственных формирований между собой. Об этом сообщило Smart News Agency со ссылкой на командование Сирийской свободной армии (ССА) и «Нур ад-Дин аз-Зенки».

Провинция Ракка

В административном центре провинции вновь прогремели взрывы, передавало Almanar News. По данным информационного агентства, взрывное устройство сдетонировало в центре города, в результате чего погиб один мирный житель. Еще одна мина, заложенная при отступлении террористами ИГИЛ, разорвалась в районе Румейла. При взрыве погиб боец Демократических сил Сирии (SDF).

Ранее сообщалось, что местные активисты назвали Ракку самым заминированным и опасным для мирного населения городом Сирии. За последние три недели жертвами взрывов мин ИГИЛовцев стали более 50 человек, в том числе женщины и дети.

Провинция Хама

Боестолкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» отмечались в районе холма Аль-Сирьятель в северной части провинции Хама. Об этом сообщало информационное агентство Al Arabi. Напомним, ранее Сирийская арабская армия (САА) освободила от боевиков «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты Балил, Умм Хазим и Тель Хазим.

Информагентство Al Arabi писало, что расположения сирийской армии в районе Аль-Зара на юге региона подверглись снайперскому обстрелу со стороны террористов «Тахрир аш-Шам». Радикалы заявляли, что в результате нападения ими было убито пять солдат САА. Официального подтверждения данной информации не поступало.

На востоке провинции Хама продолжались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Один из военных источников сообщил в сети Telegram (@SRNN2011), что террористы «Джебхат ан-Нусры» напали на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Аль-Заферия. Также местный Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что радикальные исламисты контратаковали расположения армии САР недалеко от недавно освобожденного поселения Мушейрифа.

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News передавало, ссылаясь на источники в Рабочей партии Курдистана (РПК), что турецкие самолеты нанесли несколько авиаударов по зонам дислокации курдских отрядов ополчения в северной части провинции Эрбиль. Позже Alsumaria News писало, что в результате вылетов турецкой авиации было убито несколько бойцов РПК.

Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» вырыли оборонительный ров на границе между Ираком и Саудовской Аравией, сообщал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ IraqLiveUpdate). По данным автора публикации, общая протяженность траншеи составляет 100 километров.

Командование иракской армии встретилось с представителями Демократических сил Сирии (SDF), передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, стороны обсудили защиту от террористов «Исламского государства» сирийско-иракской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)