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В Одессе началась подготовка к совместным учениям с США Sea Breeze-2018
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    В Одессе началась подготовка к совместным учениям с США Sea Breeze-2018

    21:51  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:51  11 Декабря 2017
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    В Одессе началась подготовка к совместным учениям с США Sea Breeze-2018

    Киев, 11 декабря. Украина и США начали подготовку к совместным военно-морским учениям Sea Breeze-2018. Об этом в понедельник сообщает командование ВМС Украины.

    «Сегодня в Одессе началась начальная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2018 с приглашением к участию в нем представителей вооруженных сил других стран», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на конференции будет разработан сценарий учений, а также состоится согласование условных целей и состав сил, задействованных в учениях.

    В мероприятии участвуют замкомандующего ВМС Украины Алексей Неижпапа и капитан первого ранга ВМС США Майкл Виллегас. Всего планируется провести три таких конференции на этапе подготовки к учениям. Напомним, что в прошлом году  в рамках учений Sea Breeze отрабатывали маневры 30 кораблей из США, Грузии, Турции, Украины и Румынии.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #украина #учения #вмс #sea breeze-2018
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