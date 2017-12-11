В Одессе началась подготовка к совместным учениям с США Sea Breeze-2018

Киев, 11 декабря. Украина и США начали подготовку к совместным военно-морским учениям Sea Breeze-2018. Об этом в понедельник сообщает командование ВМС Украины.

«Сегодня в Одессе началась начальная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2018 с приглашением к участию в нем представителей вооруженных сил других стран», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на конференции будет разработан сценарий учений, а также состоится согласование условных целей и состав сил, задействованных в учениях.

В мероприятии участвуют замкомандующего ВМС Украины Алексей Неижпапа и капитан первого ранга ВМС США Майкл Виллегас. Всего планируется провести три таких конференции на этапе подготовки к учениям. Напомним, что в прошлом году в рамках учений Sea Breeze отрабатывали маневры 30 кораблей из США, Грузии, Турции, Украины и Румынии.