Москва, 11 декабря. Проведение Конгресса национального диалога Сирии прорабатывается на начало 2018 года. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Нет пока. Прорабатывается на начало года», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, определены ли сроки проведения Конгресса национального диалога Сирии.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин заявил об идее проведении Конгресса сирийского национального диалога, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, Иран и Турция согласовывают повестку и сроки проведения Конгресса.