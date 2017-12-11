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Проведение Конгресса нацдиалога Сирии планируется на начало 2018 года — Ушаков
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    Проведение Конгресса нацдиалога Сирии планируется на начало 2018 года — Ушаков

    21:44  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:27  11 Декабря 2017
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    Проведение Конгресса нацдиалога Сирии планируется на начало 2018 года — Ушаков

     Москва, 11 декабря. Проведение Конгресса национального диалога Сирии прорабатывается на начало 2018 года. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Нет пока. Прорабатывается на начало года», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, определены ли сроки проведения Конгресса национального диалога Сирии.

    Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин заявил об идее проведении Конгресса сирийского национального диалога, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, Иран и Турция согласовывают повестку и сроки проведения Конгресса.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #ушаков #конгресс
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