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Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Политика
Разговор с Трампом после решения РФ о выводе сил из Сирии пока не планируется – Ушаков
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    Разговор с Трампом после решения РФ о выводе сил из Сирии пока не планируется – Ушаков

    21:41  11 Декабря 2017  /обновлено: 22:29  11 Декабря 2017
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    Разговор с Трампом после решения РФ о выводе сил из Сирии пока не планируется – Ушаков

    Москва, 11 декабря. Телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после решения России о выводе сил из Сирии пока не прорабатывается, заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, телефонного разговора российского и американского президента пока не планируется.

    «Пока не согласовывается телефонный разговор, пока такого нет», – заявил Ушаков.

    Напомним, что последний раз телефонный разговор между главами России и США состоялся 21 ноября. В тот раз Путин и Трамп обсуждали широкий спектр тем, включая сирийскую проблематику и вопросы совместной работы на антитеррористическом направлении. Также темами телефонного разговора стало положение дел на Корейском полуострове, ситуация в Донбассе и Афганистане, а также ход иранской ядерной программы.

    Автор: Антон Зарубин
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