Разговор с Трампом после решения РФ о выводе сил из Сирии пока не планируется – Ушаков

Москва, 11 декабря. Телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после решения России о выводе сил из Сирии пока не прорабатывается, заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, телефонного разговора российского и американского президента пока не планируется.

«Пока не согласовывается телефонный разговор, пока такого нет», – заявил Ушаков.

Напомним, что последний раз телефонный разговор между главами России и США состоялся 21 ноября. В тот раз Путин и Трамп обсуждали широкий спектр тем, включая сирийскую проблематику и вопросы совместной работы на антитеррористическом направлении. Также темами телефонного разговора стало положение дел на Корейском полуострове, ситуация в Донбассе и Афганистане, а также ход иранской ядерной программы.