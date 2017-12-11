Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Россия
Дорога в обход Украины дала российской глубинке новый стимул для развития
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дорога в обход Украины дала российской глубинке новый стимул для развития

    21:36  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:36  11 Декабря 2017
    1353

    Дорога в обход Украины дала российской глубинке новый стимул для развития

    Ростов-на-Дону, 11 декабря. Перевод всех поездов южного направления на движение по новой железнодорожной ветке в обход Украины изменил к лучшему жизнь районов Ростовской области в районе новой линии. Благодаря строительству новой ветки Журавка–Миллерово, в регионе появились новые рабочие места и жилье для специалистов.

    РЖД ранее объявила о переводе всех поездов южного направления на движение по новому участку железной дороги Журавка–Миллерово в обход территории Украины. Теперь 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов будут курсировать по новой линии, не пересекая украинскую границу в районе Луганской области, как раньше.

    Работа над новой железнодорожной веткой привлекла в глубинку много квалифицированных кадров, которые были вскоре обеспечены жильем. Так, в рамках проекта по обеспечению молодых специалистов жильем в Ростовской и Воронежской областях будут построены 12 жилых домов. Кроме того, после строительных работ на железной дороге будут также восстановлены важные транспортные магистрали региона.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #железная дорога #ржд #ветка
    sdsd
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть