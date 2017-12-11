Дорога в обход Украины дала российской глубинке новый стимул для развития

Ростов-на-Дону, 11 декабря. Перевод всех поездов южного направления на движение по новой железнодорожной ветке в обход Украины изменил к лучшему жизнь районов Ростовской области в районе новой линии. Благодаря строительству новой ветки Журавка–Миллерово, в регионе появились новые рабочие места и жилье для специалистов.

РЖД ранее объявила о переводе всех поездов южного направления на движение по новому участку железной дороги Журавка–Миллерово в обход территории Украины. Теперь 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов будут курсировать по новой линии, не пересекая украинскую границу в районе Луганской области, как раньше.

Работа над новой железнодорожной веткой привлекла в глубинку много квалифицированных кадров, которые были вскоре обеспечены жильем. Так, в рамках проекта по обеспечению молодых специалистов жильем в Ростовской и Воронежской областях будут построены 12 жилых домов. Кроме того, после строительных работ на железной дороге будут также восстановлены важные транспортные магистрали региона.