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Сирия останется разделенной до тех пор, пока США не выведут войска — эксперт
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    Сирия останется разделенной до тех пор, пока США не выведут войска — эксперт

    21:36  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:38  11 Декабря 2017
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    Сирия останется разделенной до тех пор, пока США не выведут войска — эксперт

    Москва, 11 декабря. Территориальная целостность Сирии будет во многом зависеть от действий Вашингтона до тех пор, пока США сохраняют свое военное присутствие в стране. Об этом заявил глава Центра исследования Ближнего Востока в Университете Оклахомы (University of Oklahoma) Джошуа Ландис.

    По мнению эксперта, Сирия не будет единым государством, пока США сохраняют военное присутствие на севере Сирии.

    «Сирия останется разделенной до тех пор, пока там сохраняют свое присутствие США, которые поддерживают отдельное правительство на севере. Я не думаю, что президент Асад примет курдские и американские требования о том, чтобы Сирия сформировала переходное правительство, которое приведет к тому, что Асад уйдет в отставку», — заявил Ландис.

    Он также добавил, что будущее Сирии будет зависеть от Турции и США. Если Соединенные Штаты останутся на севере Сирии и продолжат поддерживать курдов, часть сирийской территории к северу от Евфрата может стать независимым или квазинезависимым государством. В свою очередь Анкара имеет большое влияние на сирийские территории, граничащие с Турцией.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #турция
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