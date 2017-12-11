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Сирия новости 11 декабря 22.30: под огнем «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо
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    Сирия новости 11 декабря 22.30: под огнем «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо

    22:30  11 Декабря 2017
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    Сирия новости 11 декабря 22.30: под огнем «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо

    Сирия, 11 декабря. Под огнем боевиков «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра»1 контратакует САА на востоке Хамы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Дали.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске, ведут бои с «Ан-Нусрой» в Хаме, под прикрытием ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует САА на востоке провинции Хама.

    «Файлак ар-Рахман»: открыла огонь по мирному поселению в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): захватила у SDF несколько поселений в Алеппо.

    Курды: теряют позиции в Алеппо, встретились с представителями ВС  Ирака.

    Сирия новости 11 декабря 22.30: под огнем «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 11 декабря 22.30: под огнем «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо

    Боевики группировки «Файлак ар-Рахман» открыли огонь по мирному поселению Хамурия в Восточной Гуте Дамаска. По данным местного Telegram-канала (@Violations0), в результате обстрела тяжелые ранения получили трое детей. Другой источник в сети Telegram (@SRNN2011) пишет о столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции отмечаются в районе населенных пунктов Айн Тарма и Нашабия.

    Недалеко от Бейт Джинна отмечаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@news19820). Telegram-канал (@SRNN2011) пишет, что боевики радикальных антиправительственных формирований обстреливают позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Тель Бардая.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 11 декабря 22.30: под огнем «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо

    ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации боевиков радикальных антиправительственных формирований недалеко от населенного пункта Самирия на юге провинции Алеппо. О боевом вылете сирийской авиации сообщает военный источник в сети Telegram (@SRNN2011).

    Артиллерия ВС Турции ведет обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях курдского города Африн. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ AhmetM_08). Ранее сообщалось, что подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) выбила бойцов курдского ополчения из нескольких небольших населенных пунктов близ города Аль-Баб.

    Провинция Хама

    Сирия новости 11 декабря 22.30: под огнем «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо

    На востоке провинции Хама продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Один из военных источников сообщает в сети Telegram (@SRNN2011), что террористы «Джебхат ан-Нусры» напали на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Аль-Заферия.

    Также местный Telegram-канал (@SRNN2011) сообщает, что радикальные исламисты контратакуют расположения армии САР недалеко от недавно освобожденного поселения Мушейрифа. Напомним, правительственные войска при поддержке ВКС РФ продвигаются из Хамы на территорию провинции Идлиб, чтобы зачистить от террористов «Ан-Нусры» стратегический город Абу Дали.

    Ирак

    Сирия новости 11 декабря 22.30: под огнем «Файлак ар-Рахман» в Дамаске пострадало трое детей, ВС Турции обстреливают SDF в Алеппо

    Командование иракской армии встретилось с представителями Демократических сил Сирии (SDF), передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, стороны обсудили защиту от террористов «Исламского государства»1 сирийско-иракской границы.

    ВВС Турции продолжают наносить удары по территориям, подконтрольным Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, сообщает Alsumaria News. В результате вылетов турецкой авиации было убито несколько бойцов курдских отрядов ополчения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #турция #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #рпк #африн #тахрир аш-шам #файлак ар-рахман
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