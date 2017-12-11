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Путин поздравил конькобежца Юскова с мировым рекордом
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    Путин поздравил конькобежца Юскова с мировым рекордом

    22:00  11 Декабря 2017
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    Путин поздравил конькобежца Юскова с мировым рекордом

    Москва, 11 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил конькобежца Дениса Юскова, который установил мировой рекорд на этапе Кубка мира в городе Солт-Лейк-Сити. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

    Напомним, 10 декабря российский спортсмен одержал победу на дистанции 1 500 метров, а также установил рекорд, преодолев ее всего за одну минуту и 41,02 секунды.

    «Вы добились выдающегося результата – выиграли состязания и установили мировой рекорд. Взяв верх над опытными, сильными соперниками, продемонстрировали мастерство, характер, нацеленность на победу», — отметил глава государства.

    Как ранее передавало издание «Утро.ру», президент России Владимир Владимирович Путин поддержал российских спортсменов, которые готовы выступить на зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

    Автор: Алексей Громов
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