Путин поздравил конькобежца Юскова с мировым рекордом

Москва, 11 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил конькобежца Дениса Юскова, который установил мировой рекорд на этапе Кубка мира в городе Солт-Лейк-Сити. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, 10 декабря российский спортсмен одержал победу на дистанции 1 500 метров, а также установил рекорд, преодолев ее всего за одну минуту и 41,02 секунды.

«Вы добились выдающегося результата – выиграли состязания и установили мировой рекорд. Взяв верх над опытными, сильными соперниками, продемонстрировали мастерство, характер, нацеленность на победу», — отметил глава государства.

Как ранее передавало издание «Утро.ру», президент России Владимир Владимирович Путин поддержал российских спортсменов, которые готовы выступить на зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.