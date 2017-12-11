Рогозин объявил о завершении работы аварийной комиссии по «Союзу-2.1б»

Москва, 11 декабря. Выводы аварийной комиссии по расследованию неудачного пуска «Союза-2.1б» будут представлены позже. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

По его словам, госкомиссия «Роскосмоса» завершила расследование аварии. Вторая комиссия, проверяющая системы качества «Роскосмоса», а также контроль запуска, продолжает свою работу.

«Роскосмос» завершил работу госкомиссии по аварии. С учетом требований правительства они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию», — цитирует его газета «Известия».

Напомним, что второй по счету пуск с космодрома «Восточный», состоявшийся 28 ноября, оказался неудачным. Ракета «Союз-2.1б» стартовала в штатном режиме, но 19 спутников, доставляемые разгонным блоком «Фрегат» не вышли на расчетную орбиту и упали в океан. 4 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал найти и наказать виновных в аварии. Предварительной причиной был назван «человеческий фактор».