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Общество
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Россия
Рогозин объявил о завершении работы аварийной комиссии по «Союзу-2.1б»
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    Рогозин объявил о завершении работы аварийной комиссии по «Союзу-2.1б»

    21:21  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:21  11 Декабря 2017
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    Выводы аварийной комиссии по «Союза-2.1б» будут представлены позже – Рогозин

    Москва, 11 декабря. Выводы аварийной комиссии по расследованию неудачного пуска «Союза-2.1б» будут представлены позже. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    По его словам, госкомиссия «Роскосмоса» завершила расследование аварии. Вторая комиссия, проверяющая системы качества «Роскосмоса», а также контроль запуска, продолжает свою работу.

    «Роскосмос» завершил работу госкомиссии по аварии. С учетом требований правительства они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию», — цитирует его газета «Известия».

    Напомним, что второй по счету пуск с космодрома «Восточный», состоявшийся 28 ноября, оказался неудачным. Ракета «Союз-2.1б» стартовала в штатном режиме, но 19 спутников, доставляемые разгонным блоком «Фрегат» не вышли на расчетную орбиту и упали в океан. 4 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал найти и наказать виновных в аварии. Предварительной причиной был назван «человеческий фактор».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #медведев #восточный #ракета #рогозин #пуск #союз-2.1б #выводы
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