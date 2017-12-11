Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Отношения между Россией и Турцией развиваются успешно – Путин
Украина
Суд Киева освободил задержанного Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Суд Киева освободил задержанного Саакашвили

    21:30  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:30  11 Декабря 2017
    10077

    Суд Киева освободил задержанного Саакашвили

    Киев, 11 декабря. Печерский суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры о помещении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест.  Заседание перенесено на 14 декабря.

    Как сообщают украинские СМИ, соответственное решение было принято после того, как за Саакашвили поручились несколько депутатов Верховной рады.

    Суд Киева освободил задержанного Саакашвили

    Напомним, что прокуратура просила для экс-губернатора два месяца домашнего ареста. По версии гособвинителей, чиновник организовал на Украине акции протеста с целью захвата госсобственности и пытался добиться прекращения уголовного преследования преступной группировки, якобы связанной с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

    Сам Саакашвили, который был задержан 8 декабря, все обвинения отрицает.  Отметим, что если вина бывшего главы Одесской области будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #украина #саакашвили
    sdsd
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть