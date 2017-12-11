Суд Киева освободил задержанного Саакашвили

Киев, 11 декабря. Печерский суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры о помещении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под домашний арест. Заседание перенесено на 14 декабря.

Как сообщают украинские СМИ, соответственное решение было принято после того, как за Саакашвили поручились несколько депутатов Верховной рады.

Напомним, что прокуратура просила для экс-губернатора два месяца домашнего ареста. По версии гособвинителей, чиновник организовал на Украине акции протеста с целью захвата госсобственности и пытался добиться прекращения уголовного преследования преступной группировки, якобы связанной с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Сам Саакашвили, который был задержан 8 декабря, все обвинения отрицает. Отметим, что если вина бывшего главы Одесской области будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.