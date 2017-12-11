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Политика
Многострадальная Сирия приходит к миру: политолог о роли РФ в сирийском конфликте
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    Многострадальная Сирия приходит к миру: политолог о роли РФ в сирийском конфликте

    21:13  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:13  11 Декабря 2017
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    Многострадальная Сирия приходит к миру: политолог о роли РФ в сирийском конфликте

    Политолог, журналист и общественный деятель Максим Шевченко в программе «Время покажет» на Первом канале объяснил, какую роль сыграла Россия в сирийском конфликте. По словам Шевченко, благодаря России удалось не только достичь перелома в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ)1, но и усадить за стол переговоров противоборствующие силы в Сирии.

    «На поле боя воевала не только сирийская армия, воевали иранские добровольцы, воевало народное ополчение и, конечно, воевала «Хезболла», которая освобождала города Хомс, Алеппо и сирийско-ливанскую границу от террористических группировок, — отметил Максим Шевченко. — Но, безусловно, перелом в ходе войны обеспечили ВКС РФ. Если бы не Россия, то погибли бы еще сотни тысяч, может быть, даже миллион человек, а война неизбежно перекинулась бы на территории других государств».

    Россия смогла примирить власти и оппозицию в Сирии

    По словам политолога, еще в 2015 году, когда Россия только начинала операцию в Сирии, он сразу оценил важность этого решения Москвы.

    «Я еще тогда сказал — это путь к миру, потому что Россия является той точкой сборки, которая позволит объединиться и оппозиции, и сирийским властям. Ведь с той стороны [со стороны вооруженной сирийской оппозиции] против [президента Сирии Башара] Асада воевало много тех, кто учился в СССР, в Москве, кто имеет хорошие связи с нами. Так и случилось — мы сумели посадить их за стол переговоров в Астане, и усилия нашей дипломатии сыграли свою роль — многострадальная Сирия приходит к миру», — подчеркнул Максим Шевченко.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #шевченко
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