Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Города Свердловской области получат 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ
Политика
Сирия спасена благодаря Путину — Кадыров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия спасена благодаря Путину — Кадыров

    21:18  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:18  11 Декабря 2017
    56

    Сирия спасена благодаря Путину — Кадыров

    Грозный, 11 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал исключительно весомым вклад жителей Чечни в победу над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии.

    «Россия ждет своих героев из Сирии! Наши подразделения триумфально возвращаются домой!.. Можно уверенно говорить, что благодаря своевременно принятым Владимиром Владимировичем политическим и военным мерам, удалось обеспечить безопасность России, народов нашей страны и каждого жителя», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

    Он также добавил, что президент России преподнес «еще один наглядный урок» всем недоброжелателям, доказав на деле, что никогда не бросает друзей. Когда весь мир был настроен против Сирии и ее президента Башара Асада, Владимир Путин "спас сирийский народ от неминуемой гибели и доказал несостоятельность обвинений в адрес законного лидера САР.
    именно Владимир Путин протянул руку помощи, что позволило спасти сирийский народ от неминуемой гибели. Кадыров подчеркнул, что жители Чечни внесли весомый вклад в борьбу с террористами в Сирии. Военнослужащие из Чеченской Республики на самых ответственных участках «с честью несли высокое звание воина Российской армии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #кадыров #чечня
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть