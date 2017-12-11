Грозный, 11 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал исключительно весомым вклад жителей Чечни в победу над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в Сирии.

«Россия ждет своих героев из Сирии! Наши подразделения триумфально возвращаются домой!.. Можно уверенно говорить, что благодаря своевременно принятым Владимиром Владимировичем политическим и военным мерам, удалось обеспечить безопасность России, народов нашей страны и каждого жителя», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он также добавил, что президент России преподнес «еще один наглядный урок» всем недоброжелателям, доказав на деле, что никогда не бросает друзей. Когда весь мир был настроен против Сирии и ее президента Башара Асада, Владимир Путин "спас сирийский народ от неминуемой гибели и доказал несостоятельность обвинений в адрес законного лидера САР.

именно Владимир Путин протянул руку помощи, что позволило спасти сирийский народ от неминуемой гибели. Кадыров подчеркнул, что жители Чечни внесли весомый вклад в борьбу с террористами в Сирии. Военнослужащие из Чеченской Республики на самых ответственных участках «с честью несли высокое звание воина Российской армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.