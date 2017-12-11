Израиль атаковал позиции палестинцев в ответ на ракетную атаку из сектора Газа
Иерусалим, 11 декабря. Вооруженные силы Израиля атаковали палестинские позиции в ответ на ракетную атаку, осуществленную с территории сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
«В ответ на ракетный обстрел танк ЦАХАЛ и самолет ВВС Израиля нанесли удары по позициям террористов «Хамас» в южной части сектора Газа. Армия обороны Израиля возлагает ответственность на «Хамас» за агрессивные действия, осуществленные в секторе Газа», — пишет ведомство в Twitter.
Ранее сообщалось о том, что палестинская сторона в понедельник выпустила в сторону Израиля несколько ракет. Это произошло вскоре после визита посла США на базу ВВС Израиля.
Обстрелы израильских территорий возобновились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство, расположенное в Тель-Авиве. Слова Трампа были встречены резкой критикой со стороны палестинского движения «Хамас» (признано террористическим в Израиле и США), которое призвало арабский мир к открытому противостоянию с Израилем.
In response to the rocket, an IDF tank and the IAF targeted Hamas terror posts in the southern Gaza Strip. The IDF holds Hamas responsible for these aggressive acts originating from the Gaza Strip— IDF (@IDFSpokesperson) December 11, 2017