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Политика
Израиль атаковал позиции палестинцев в ответ на ракетную атаку из сектора Газа
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    Израиль атаковал позиции палестинцев в ответ на ракетную атаку из сектора Газа

    20:58  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:12  11 Декабря 2017
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    Израиль атаковал позиции палестинцев в ответ на ракетную атаку из сектора Газа

    Иерусалим, 11 декабря. Вооруженные силы Израиля атаковали палестинские позиции в ответ на ракетную атаку, осуществленную с территории сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

    «В ответ на ракетный обстрел танк ЦАХАЛ и самолет ВВС Израиля нанесли удары по позициям террористов «Хамас» в южной части сектора Газа. Армия обороны Израиля возлагает ответственность на «Хамас» за агрессивные действия, осуществленные в секторе Газа», — пишет ведомство в Twitter.

    Израиль атаковал позиции палестинцев в ответ на ракетную атаку из сектора Газа

    Ранее сообщалось о том, что палестинская сторона в понедельник выпустила в сторону Израиля несколько ракет. Это произошло вскоре после визита посла США на базу ВВС Израиля.

    Обстрелы израильских территорий возобновились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство, расположенное в Тель-Авиве. Слова Трампа были встречены резкой критикой со стороны палестинского движения «Хамас» (признано террористическим в Израиле и США), которое призвало арабский мир к открытому противостоянию с Израилем.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #израиль #ракета #палестина #атака
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