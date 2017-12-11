Израиль атаковал позиции палестинцев в ответ на ракетную атаку из сектора Газа

Иерусалим, 11 декабря. Вооруженные силы Израиля атаковали палестинские позиции в ответ на ракетную атаку, осуществленную с территории сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

«В ответ на ракетный обстрел танк ЦАХАЛ и самолет ВВС Израиля нанесли удары по позициям террористов «Хамас» в южной части сектора Газа. Армия обороны Израиля возлагает ответственность на «Хамас» за агрессивные действия, осуществленные в секторе Газа», — пишет ведомство в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что палестинская сторона в понедельник выпустила в сторону Израиля несколько ракет. Это произошло вскоре после визита посла США на базу ВВС Израиля.

Обстрелы израильских территорий возобновились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство, расположенное в Тель-Авиве. Слова Трампа были встречены резкой критикой со стороны палестинского движения «Хамас» (признано террористическим в Израиле и США), которое призвало арабский мир к открытому противостоянию с Израилем.