Неизвестный ранил ножом детского врача в Подмосковье

Москва, 11 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья выясняют обстоятельства нападения на детского врача в Подольске. Об этом сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе улицы Парковой. Согласно предварительной информации, неизвестный злоумышленник нанес ножевое ранение врачу-педиатру (в область груди).

«Женщину 32 лет госпитализировали с лестничной клетки подъезда дома по улице Парковой в больницу», — цитирует слова полиции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители также ведут розыск нападавшего.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Московской области пьяный мужчина угрожал ножом медику скорой помощи.