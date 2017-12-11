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Неизвестный ранил ножом детского врача в Подмосковье
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    Неизвестный ранил ножом детского врача в Подмосковье

    20:53  11 Декабря 2017  /обновлено: 20:54  11 Декабря 2017
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    Неизвестный ранил ножом детского врача в Подмосковье

    Москва, 11 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья выясняют обстоятельства нападения на детского врача в Подольске. Об этом сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел в районе улицы Парковой. Согласно предварительной информации, неизвестный злоумышленник нанес ножевое ранение врачу-педиатру (в область груди).

    «Женщину 32 лет госпитализировали с лестничной клетки подъезда дома по улице Парковой в больницу», — цитирует слова полиции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Возбуждено уголовное дело. Правоохранители также ведут розыск нападавшего.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Московской области пьяный мужчина угрожал ножом медику скорой помощи.

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #врач
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