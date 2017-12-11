Сирия, Египет и Турция за один день: Онищенко объяснил феноменальную работоспособность Путина

Президент России Владимир Путин сделал в понедельник поистине судьбоносное заявление о начале вывода из Сирии российских войск. Посещение Сирии стало началом стремительного ближневосточного турне Путина — в течение дня он посетил еще Египет и Турцию, где провел серию важнейших переговоров. Как у президента на все хватает сил и откуда он черпает свою феноменальную работоспособность, Федеральному агентству новостей рассказал первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАМН, профессор Геннадий Онищенко.

«Я очень внимательно наблюдал за всеми этапами сегодняшнего блиц-турне нашего президента, который побывал в ключевых точках мира, определяющих политическую температуру на планете, — отметил Геннадий Онищенко. — Это, прежде всего, военная база «Хмеймим» в Сирии, где у президента был своего рода эмоциональный пик. Я впервые увидел такую энергетику, Владимир Путин был максимально сосредоточен, когда делал свое судьбоносное заявление — это было видно и по эмоциональному накалу его выступления, и по интонации. Он чувствовал историческое значение этого дня не только для нашей страны, но и для всего мира. Мне он даже показался более молодым, чем в 2000 году, когда для него в президентском статусе многое было внове».

Геннадий Онищенко напомнил, что вслед за Сирией Владимир Путин посетил также Египет и Турцию, где для президента уже шла более традиционная, хотя и не менее важная политическая работа.

«Поэтому сегодня один из самых выдающихся дней и политической истории нашей страны, и личной истории нашего президента», — отметил Геннадий Онищенко.

Впрочем, по словам первого зампреда комитета Госдумы, что касается физических нагрузок, то у Владимира Путина они бывали еще более серьезными, когда президенту приходилось несколько раз в течение суток менять часовые пояса.

«Россия, Сирия, Египет и Турция все-таки находятся примерно в одном часовом поясе. А ведь бывали дни, когда Владимир Путин в течение одного дня совершал перелеты на Дальний Восток или в Хакасию, или из Северо-Восточной Азии в нашу Сибирь», — напомнил Геннадий Онищенко.

По словам депутата, нелегким для президента выдался и тот день, когда он заявил, что намерен участвовать в выборах-2018.

«Когда Владимир Путин выступил перед волонтерами, а потом отправился в Нижний Новгород, может, с физической точки зрения это было не так тяжело, но с точки зрения эмоциональной — сосредоточенности, энергозатрат — это было очень нелегко. Хотя, конечно, тот день не сравнить с сегодняшним по эмоциональному накалу», — отметил Геннадий Онищенко.

Все это говорит о том, что у Владимира Путина отменное здоровье — и физическое, и эмоциональное, подчеркнул собеседник ФАН.

«Наш президент, слава богу, имеет хорошее базисное здоровье, унаследованное от родителей и дарованное ему природой. Второе, не менее важное обстоятельство — он очень серьезно за этим следит в плане личной профилактики, не дожидаясь, когда что-то случится. Здоровье Владимира Путина — это результат продуманной, системной и очень серьезной каждодневной работы. К этому аспекту глава государства относится с такой же ответственностью, как к своей должности, прекрасно понимая, что его здоровье и физическое состояние напрямую связаны с эффективностью работы в должности президента. И, конечно, очень важный фактор — отсутствие вредных привычек, резко отрицательное отношение президента к алкоголю и к табаку, что безо всяких отговорок должно стать для всех образцом. Все это в совокупности является базовым условием в том числе в принятии того решения, которое Владимир Путин озвучил совсем недавно — баллотироваться на следующий президентский срок», — отметил Геннадий Онищенко.

Владимир Путин — президент Российской Федерации.