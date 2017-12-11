Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Рогозин объявил о завершении работы аварийной комиссии по «Союзу-2.1б»
Политика
Сирия, Египет и Турция за один день: Онищенко объяснил феноменальную работоспособность Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия, Египет и Турция за один день: Онищенко объяснил феноменальную работоспособность Путина

    20:54  11 Декабря 2017  /обновлено: 20:54  11 Декабря 2017
    163

    Сирия, Египет и Турция за один день: Онищенко объяснил феноменальную работоспособность Путина

    Президент России Владимир Путин сделал в понедельник поистине судьбоносное заявление о начале вывода из Сирии российских войск. Посещение Сирии стало началом стремительного ближневосточного турне Путина — в течение дня он посетил еще Египет и Турцию, где провел серию важнейших переговоров. Как у президента на все хватает сил и откуда он черпает свою феноменальную работоспособность, Федеральному агентству новостей рассказал первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАМН, профессор Геннадий Онищенко.

    «Я очень внимательно наблюдал за всеми этапами сегодняшнего блиц-турне нашего президента, который побывал в ключевых точках мира, определяющих политическую температуру на планете, — отметил Геннадий Онищенко. — Это, прежде всего, военная база «Хмеймим» в Сирии, где у президента был своего рода эмоциональный пик. Я впервые увидел такую энергетику, Владимир Путин был максимально сосредоточен, когда делал свое судьбоносное заявление — это было видно и по эмоциональному накалу его выступления, и по интонации. Он чувствовал историческое значение этого дня не только для нашей страны, но и для всего мира. Мне он даже показался более молодым, чем в 2000 году, когда для него в президентском статусе многое было внове».

    Владимир Путин посетил за один день три страны

    Геннадий Онищенко напомнил, что вслед за Сирией Владимир Путин посетил также Египет и Турцию, где для президента уже шла более традиционная, хотя и не менее важная политическая работа.

    «Поэтому сегодня один из самых выдающихся дней и политической истории нашей страны, и личной истории нашего президента», — отметил Геннадий Онищенко.

    Впрочем, по словам первого зампреда комитета Госдумы, что касается физических нагрузок, то у Владимира Путина они бывали еще более серьезными, когда президенту приходилось несколько раз в течение суток менять часовые пояса.

    «Россия, Сирия, Египет и Турция все-таки находятся примерно в одном часовом поясе. А ведь бывали дни, когда Владимир Путин в течение одного дня совершал перелеты на Дальний Восток или в Хакасию, или из Северо-Восточной Азии в нашу Сибирь», — напомнил Геннадий Онищенко.

    По словам депутата, нелегким для президента выдался и тот день, когда он заявил, что намерен участвовать в выборах-2018.

    «Когда Владимир Путин выступил перед волонтерами, а потом отправился в Нижний Новгород, может, с физической точки зрения это было не так тяжело, но с точки зрения эмоциональной — сосредоточенности, энергозатрат — это было очень нелегко. Хотя, конечно, тот день не сравнить с сегодняшним по эмоциональному накалу», — отметил Геннадий Онищенко.

    Владимир Путин известен своей феноменальной работоспособностью

    Все это говорит о том, что у Владимира Путина отменное здоровье — и физическое, и эмоциональное, подчеркнул собеседник ФАН.

    «Наш президент, слава богу, имеет хорошее базисное здоровье, унаследованное от родителей и дарованное ему природой. Второе, не менее важное обстоятельство — он очень серьезно за этим следит в плане личной профилактики, не дожидаясь, когда что-то случится. Здоровье Владимира Путина — это результат продуманной, системной и очень серьезной каждодневной работы. К этому аспекту глава государства относится с такой же ответственностью, как к своей должности, прекрасно понимая, что его здоровье и физическое состояние напрямую связаны с эффективностью работы в должности президента.

    И, конечно, очень важный фактор — отсутствие вредных привычек, резко отрицательное отношение президента к алкоголю и к табаку, что безо всяких отговорок должно стать для всех образцом. Все это в совокупности является базовым условием в том числе в принятии того решения, которое Владимир Путин озвучил совсем недавно — баллотироваться на следующий президентский срок», — отметил Геннадий Онищенко.

    Владимир Путин — президент Российской Федерации.

    Автор: Ирина Петрова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #турция #онищенко #египет
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть