Сирия, 12 декабря. Военнослужащие САА сбили неопознанный беспилотник вблизи аэродрома на окраине Дейр-эз-Зора. Отряды SDF**** продолжают терять своих бойцов в результате разрывов мин ИГИЛ1 в Ракке. «Джебхат ан-Нусра»***1 перебрасывает силы и средства на юг провинции Алеппо и на северо-восток Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили неопознанный дрон вблизи авиабазы на южной окраине Дейр-эз-Зора; находятся под угрозой новый нападений боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Ханассера.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): планирует обстрелы и контратаки позиций САА в районе города Рахаджан в Хаме; перебросила новые отряды и технику к линии фронта на юге провинции Алеппо.

Курды: потеряли двоих бойцов, подорвавшихся на мине ИГИЛ, в Ракке, а также простились с двумя британскими наемниками SDF, погибшими при взрывах СВУ террористов ранее.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо была зафиксирована переброска новой партии военной техники и отрядов боевиков-исламистов к линии разграничения с Сирийской арабской армией (САА) недалеко от поселений Абесан и Хирбет Хвиш, передает местный новостной ресурс Aleppo Media Center. Таким образом, члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают наращивать боевую мощь в этом районе, дабы замедлить продвижение правительственных войск и российских ВКС, которые наступают в направлении аэродрома «Абу ад-Духур» на восточной окраине соседней провинции Идлиб. Ранее союзники смогли отбить ряд населенных пунктов у «Джебхат Фатх аш-Шам» в регионе, однако террористы продолжают упорное сопротивление.

Согласно сведениям закрытых каналов «Ан-Нусры» в Telegram, боевики террористической группировки планируют провести новую серию контратак на позиции армии САР в окрестностях города Ханассер. Под угрозой нападений находятся деревни Телль-Сабха и Эль-Мезиле.

Провинция Дейр-эз-Зор

К югу от военного аэродрома, расположенного в предместьях Дейр-эз-Зора, военнослужащими сирийской армии был сбит неопознанный дрон. Он был обнаружен по сигнальным огням, после чего его вывели из строя, и беспилотник потерял управление и начал падать, сообщает информационный Twitter-канал (@NatDefFor). Предполагается, что БПЛА собирал разведывательные данные на ключевом объекте правительственных сил. Сведения о том, кому именно принадлежал дрон, в настоящий момент устанавливаются. Вся территория республики, и в том числе провинция Дейр-эз-Зор, ставшая последним пристанищем для ИГ1, была освобождена от данной террористической организации, однако к западу от Евфрата по-прежнему действуют остатки разрозненных отрядов исламистов. Соответственно, террористическая угроза в этом регионе все еще остается высокой.

Провинция Ракка

Еще два бойца курдских «Демократических сил» погибли в результате разрыва мин, оставленных террористами ИГИЛ, в городе Ракка. По информации местного Twitter-канала (@Raqqa_SL), жертвами очередных взрывов в бывшей самопровозглашенной столице «Исламского государства»1 стали Закария Аль-Реис и Хасан Аль-Хамам. Курды заняли город еще в середине октября, однако операция по разминированию его районов началась всего несколько недель назад. В результате из-за СВУ и растяжек, установленных боевиками, погибло большое количество мирных жителей и членов SDF.

В административном центре провинции между тем прошла церемония прощания с другими погибшими при взрывах мин ИГ бойцами «Демократических сил» — с наемниками родом из Британии Оливером Холлом и Джеком Холмсом. Об этом на своей странице в соцсети Twitter (@AylinaKilic) сообщил местный активист.

Провинция Хама

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам» планируют контратаки на опорные пункты сирийских войск к северо-востоку от Хамы, передает оппозиционный канал в Twitter (@FSAPlatform). Боевики намерены вернуть под свой контроль город Рахаджан и ряд других позиций в его окрестностях. Также отмечается, что в ближайшее время блокпосты САА вблизи линии фронта могут подвергнуться обстрелам со стороны отрядов «Тахрир аш-Шам». Предполагается, что террористы могут открыть огонь по окраинам населенных пунктов Абу Аль-Гарр, Аль-Мустариха, Сарха и ряда других. Правительственные силы и ВКС РФ в ходе освободительной операции в этом регионе смогли освободить от «Ан-Нусры» обширные районы и достичь территории соседней провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)