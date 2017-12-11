Армия Израиля заявила о новой ракетной атаке из сектора Газа
Иерусалим, 11 декабря. Армия обороны Израиля заявила о новых ракетах, выпущенных с территории сектора Газа.
«Обстрел произошел недавно, ракеты были выпущены из сектора Газа и направлены в сторону Израиля. Удары пока не подтверждены», — сообщает ведомство в Twitter.
Отметим, что обстрел последовал вскоре после визита посла США в Израиле Давида Фридмана на военную авиабазу Израилья «Неватим», где ему продемонстрировали новый боевой самолет F-35.
Обострение отношений между Израилем и Палестиной произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и распорядился перенести туда из Тель-Авива американское посольство. Слова Трампа спровоцировали массовые беспорядки в секторе Газа, а также привели к возобновлению ракетных обстрелов израильских территорий со стороны Палестины.
A short while ago, rockets were launched from the Gaza Strip towards Israel. Hits have not yet been identified— IDF (@IDFSpokesperson) December 11, 2017