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Политика
Армия Израиля заявила о новой ракетной атаке из сектора Газа
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    Армия Израиля заявила о новой ракетной атаке из сектора Газа

    20:36  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:00  11 Декабря 2017
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    Армия Израиля заявила о новой ракетной атаке из сектора Газа

    Иерусалим, 11 декабря. Армия обороны Израиля заявила о новых ракетах, выпущенных с территории сектора Газа. 

    «Обстрел произошел недавно, ракеты были выпущены из сектора Газа и направлены в сторону Израиля. Удары пока не подтверждены»,  — сообщает ведомство в Twitter.

    Отметим, что обстрел последовал вскоре после визита посла США в Израиле Давида Фридмана на военную авиабазу Израилья «Неватим», где ему продемонстрировали новый боевой самолет F-35.

    Армия Израиля заявила о новой ракетной атаке из сектора Газа

    Обострение отношений между Израилем и Палестиной произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и распорядился перенести туда из Тель-Авива американское посольство. Слова Трампа спровоцировали массовые беспорядки в секторе Газа, а также привели к возобновлению ракетных обстрелов израильских территорий со стороны Палестины.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #израиль #ракета #палестина #иерусалим #сектор газа
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