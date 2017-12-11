«Европа будет под железным ковром»: в США рассказали о новой технологии для танков РФ

Москва, 11 декабря. Российские бронетанковые войска России значительно увеличили свои возможности благодаря разработке комплекса оперативного развертывания временных дорог, пишет американское издание National Interest.

Речь идет о машине на базе «КамАЗа», которая укладывает «ковер» из листов металла, заменяющий твердую поверхность тяжелой технике. Благодаря этим «железным коврам», выдерживающим вес до 60 тонн, российские танки не будут застревать в грязи или утопать в болоте. Отметим, что новый танк Т-14 («Армата») попадает под эту весовую категорию. Автор материала Роберт Бекхузен указывает на то, что новая технология дает российским бронетанковым войскам дополнительную гибкость.

Статья вызвала бурное обсуждение в соцсетях как в России, так и за рубежом. Американские пользователи в шутку призывают Пентагон немедленно разработать аналог российскому «железному ковру».

«Это отставание по «железному ковру»! General Dynamics необходимы 20 млрд долларов прямо сейчас, чтобы разработать подобную систему лучшего качества», — пишет Rokoss.

«Европа будет запечатана железным ковром», — отмечает Fknorm.

А российские интернет-пользователи, в свою очередь, обращают внимание на то, что американские танки «Абрамс» имели обыкновение глохнуть даже на ровных европейских дорогах, поэтому про болота речи даже не идет, пишет «Экономика сегодня».