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Технологии
«Европа будет под железным ковром»: в США рассказали о новой технологии для танков РФ
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    «Европа будет под железным ковром»: в США рассказали о новой технологии для танков РФ

    20:25  11 Декабря 2017  /обновлено: 20:25  11 Декабря 2017
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    «Европа будет под железным ковром»: в США рассказали о новой технологии для танков РФ

    Москва, 11 декабря. Российские бронетанковые войска России значительно увеличили свои возможности благодаря разработке комплекса оперативного развертывания временных дорог, пишет американское издание National Interest.

    Речь идет о машине на базе «КамАЗа», которая укладывает «ковер» из листов металла, заменяющий твердую поверхность тяжелой технике. Благодаря этим «железным коврам», выдерживающим вес до 60 тонн, российские танки не будут застревать в грязи или утопать в болоте. Отметим, что новый танк Т-14 («Армата») попадает под эту весовую категорию. Автор материала Роберт Бекхузен указывает на то, что новая технология дает российским бронетанковым войскам дополнительную гибкость.

    «Европа будет под железным ковром»: в США рассказали о новой технологии для танков РФ

    Статья вызвала бурное обсуждение в соцсетях как в России, так и за рубежом. Американские пользователи в шутку призывают Пентагон немедленно разработать аналог российскому «железному ковру».

    «Это отставание по «железному ковру»! General Dynamics необходимы 20 млрд долларов прямо сейчас, чтобы разработать подобную систему лучшего качества», — пишет Rokoss.

    «Европа будет запечатана железным ковром», — отмечает Fknorm.

    А российские интернет-пользователи, в свою очередь, обращают внимание на то, что американские танки «Абрамс» имели обыкновение глохнуть даже на ровных европейских дорогах, поэтому про болота речи даже не идет, пишет «Экономика сегодня».

    «Для «Абрамсов» и обычные дороги – это то еще испытание», — пишет Zaharov.ny.    

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #дороги #танки #железный ковер
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