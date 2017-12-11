Siemens привлекли к делу о поставках турбин в Крым

Москва, 11 декабря. Арбитражный суд российской столицы принял решение отложить на 10 января 2018 года заседание по иску компании «Сименс технологии газовых турбин» к структурам государственной корпорации «Ростех».

Речь идет о споре, связанном с поставкой турбин на территорию Крымского полуострова. Суд также удовлетворил ходатайство инжиниринговой компании «Технопромэкспорт» о привлечении к делу немецкого концерна Siemens AG.

«Привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Siemens AG. В связи с привлечением нового участника отложить заседание на более поздний срок — 10 января», — цитирует слова судьи ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители «Технопромэкспорта» (дочерняя структура «Ростеха») приняли решение подать иск в Европейский суд юстиции (ЕСЮ) против Совета Евросоюза, в котором они потребовали отменить санкции за поставки турбин Siemens в Крым.