Победа в Сирии: почему коалиция США пытается присвоить заслуги ВКС РФ

Россия, вступив в войну с терроризмом в Сирии, сделала немало для установления мира в этой ближневосточной стране. Поддержка Сирийской Арабской Республике (САР) была оказана на высочайшем уровне. С военной точки зрения, как заявил Владимиру Путину главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, операция России в Сирии была проведена с широким размахом - 416 километров в глубину и 376 километров по фронту. По словам Суровикина, освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории, более тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей и 2 месторождения фосфатных руд. За 6956 самолетовылетов и более 7 тысяч вертолетовылетов уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и другого оружия и техники свыше 12 тысяч единиц.

Примечательно, что вертолётчики работали несколько активнее, чем пилоты самолётов, однако к ним было меньше внимания со стороны СМИ. Аналитик и политолог Александр Асафов в своём комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что это можно связать с нюансами работы вертолётной боевой авиации.

«Характер таких боевых вылетов связан с поддерживанием секретности, чтобы не ставить боевиков в курс ведущихся операций. Большое количество вылетов связано с гуманитарными операциями, с помощью мирным жителям, оказавшимся в сложной ситуации войскам САА, которые несли потери. Именно поэтому такие вылеты не становятся поводами для историй, когда «Калибры» работают с подводных лодок. Это именно та тяжелая военная мужская работа, от которой в первую очередь зависят жизни, как гражданского населения, так и военных».

Однако Россия прилагала усилия не только в военном плане. Российские специалисты из Центра по примирению воюющих сторон (ЦПВС) успешно ведут мониторинг зон деэскалации, где боевики умеренных группировок прекратили столкновения с правительственными силами. С помощью ЦПВС удалось не только прекратить бои, но и наладить контакт с представителями оппозиции, что в результате привело к установлению диалога с властью, который ранее считался неприемлемым.

Не забывала Россия и про мирных жителей, снабжая их гуманитарными припасами, предметами первой необходимости. Вместе с бойцами путешествовали по Сирии и медики, оказывая первую помощь или забирая пациентов в случае немедленной нужды в госпитализации. Радостные сирийцы, которые дождались помощь и освободились от гнёта террористов, всегда рады видеть россиян.

С победой над ИГИЛ1 завершается и военная фаза участия России в сирийском конфликте. Однако работа для российских военных еще имеется. Известно, что из Сирии выводят 23 самолета, 2 вертолета Ка-52, отряд Военной полиции, отряд специального назначения, военно-полевой госпиталь и отряд центра разминирования. Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод, что основная задача, в виде борьбы с террористами – выполнена. При этом, часть вооруженных сил всё же остаётся – авиабаза «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе будут развиваться дальше. Кроме того, по мнению Александра Асафова, с учетом краткого, но содержательного разговора на базе «Хмеймим» между Асадом и Путиным можно смело делать вывод о продолжении ряда операций:

«Можно четко сделать вывод, что как минимум гуманитарные операции продолжатся. Оставшиеся силы ВКС можно назвать воздушными силами быстрого реагирования, которые будут поддерживать спецслужбы и войска САР при уничтожении остатков банд. Они достаточно мобильны, и могут быть переброшены в любой регион. Очевидно, что Сирии без такой поддержки не обойтись. Ну и важная роль – обеспечение гуманитарных акций»

России нужно уметь вовремя зафиксировать победу. «Партнеры» очень волнуются и создают параллельную реальность, в которой победа над ИГИЛ полностью принадлежит коалиции. Это не новое веяние в истории, результаты Второй Мировой Войны тоже постоянно оспариваются, а также ведется масштабная перепись истории. И сейчас Запад «куёт железо пока горячо». Как считает Александр Асафов, это связано с определённой фантомной болью, связанную с тем, что решающую роль в разрешении сирийской ситуации сыграла Россия, а не страны объединенной коалиции США.

«Мы видим подобное переписывание, вплоть до абсурдных версий, когда одно из немецких изданий пишет, что Россия сама вырастила «Исламское государство»1 для того, чтобы воспользоваться нестабильностью в регионе. И подобный бред мы будем слышать. Я думаю, что те действия Трампа, которыми он пытается переформатировать политику там, где давно не было конфликтов - перевод посольства в Иерусалим, что приведет к новой интифаде и конфликтам - это и есть реакция на успех России, потому что США и страны, примкнувшие к ним страны объединенной коалиции, привыкли считать себя главной силой в регионе. Если победа не состоялась на земле и в воздухе, то её попробуют одержать в медиа. Не думаю, что это сильно повлияет на жителей Сирии или России, они и так знают правду. Ну а что касается западного обывателя, он и так пребывает в плену иллюзий».

Между тем, с поражением ИГИЛ терроризм в Сирии не иссяк. Как военная сила ИГ уже не представляет угрозы для окрепшей сирийской армии. Однако на северо-западе страны еще есть террористы – сформированная вокруг запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам», которая при поддержке боевиков ССА периодически совершает обстрелы и провокационные действия. Из самых громких - печально известная провокация в Хан-Шейхуне, которая не только унесла жизни мирных жителей, но и привела к ракетной атаке американцев по авиабазе Шайрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.