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Пентагон отреагировал на решение Путина вывести из Сирии войска
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    Пентагон отреагировал на решение Путина вывести из Сирии войска

    20:01  11 Декабря 2017  /обновлено: 20:01  11 Декабря 2017
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    Пентагон прокомментировал решение Путина вывести из Сирии войска

    Вашингтон, 11 декабря. Решение российской стороны о выводе значительной части своих войск с территории Сирии не повлияет на дальнейшие планы действий Соединенных Штатов Америки в регионе. Об этом заявил в понедельник журналистам представитель министерства обороны США Эрик Пэхон.

    «Российские сообщения о выводе войск зачастую не подразумевают реальное сокращение контингента и не влияют на приоритеты США в Сирии», — цитирует слова сотрудника Пентагона РИА Новости.

    Как подчеркнул Пэхон, возглавляемая Соединенными Штатами Америки международная антитеррористическая коалиция намерена продолжить действовать на территории Сирийской Арабской Республики.

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству обороны страны вывести значительную часть российской военной группировки из САР.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #рф
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