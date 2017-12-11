Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности

Москва, 11 декабря. Представители ООН в понедельник посетили Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в Нахабино и обсудили с российскими военными совместную миротворческую деятельность.

«Хочу подчеркнуть, что для нас очень важно непосредственное участие в рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью по поддержанию мира и безопасности», — отметил глава центра Игорь Михайлик, который продемонстрировал иностранной делегации подготовку специалистов гуманитарного разминирования.

Михайлик отметил, что подобные визиты представителей ООН позволяют вести переговоры напрямую и оперативно решать вопросы.

Напомним, что в настоящее время рассматривается вопрос проведения миротворческой операции ООН в Донбассе. Ранее с подобной инициативой выступил президент России Владимир Путин, который подчеркнул необходимость защиты наблюдателей ОБСЕ, работающих на востоке Украины.