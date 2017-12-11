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Политика
Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности
Политика
Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности
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    Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности

    19:42  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:42  11 Декабря 2017
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    Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности

    Москва, 11 декабря. Представители ООН в понедельник посетили Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в Нахабино и обсудили с российскими военными совместную миротворческую деятельность.

    «Хочу подчеркнуть, что для нас очень важно непосредственное участие в рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью по поддержанию мира и безопасности», — отметил глава центра Игорь Михайлик, который продемонстрировал иностранной делегации подготовку специалистов гуманитарного разминирования.

    Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности

    Михайлик отметил, что подобные визиты представителей ООН позволяют вести переговоры напрямую и оперативно решать вопросы.  

    Напомним, что в настоящее время рассматривается вопрос проведения миротворческой операции ООН в Донбассе. Ранее с подобной инициативой выступил президент России Владимир Путин, который подчеркнул необходимость защиты наблюдателей ОБСЕ, работающих на востоке Украины.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #оон #миротворцы
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