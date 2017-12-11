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Россия готова потеснить США: в Австрии увидели знак в запуске «Ямала СПГ»
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    Россия готова потеснить США: в Австрии увидели знак в запуске «Ямала СПГ»

    21:41  11 Декабря 2017  /обновлено: 21:41  11 Декабря 2017
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    РФ сможет потеснить США на рынке газовом рынке с помощью проекта «Ямал СПГ» — СМИ

    Вена, 11 декабря. Запуск российского проекта «Ямал СПГ» является знаковым событием для мировой газодобычи. Об этом австрийский журналист Эдуард Штайнер написал в своей статье для газеты Die Presse.

    Напомним, на прошлой неделе действующий президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии погрузки первого танкера сжиженным природным газом проекта «Ямал СПГ», акционерами которого выступили компании «Новатэк», Total, CNPC, а также «Фонд Шелкового Пути».

    Как отметил Штайнер, российская сторона может в ближайшие семь-восемь лет потеснить на мировом рынке сжиженного газа Соединенные Штаты Америки, которые отказались от реализации аналогичного проекта на Аляске. Кроме того, запуск «Ямала СПГ» позволяет РФ присоединиться к новому тренду в сфере газодобычи, а также сформировать конкурентную среду в стране. Определенным «знаком» является и тот факт, что «Новатэк» смог привлечь к проекту китайских инвесторов.

    Ранее глава России Владимир Владимирович Путин заявил о том, что проект «Ямал СПГ» создает основу для эффективного освоения Арктики.

    Автор: Алексей Громов
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