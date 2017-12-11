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Политика
Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности
Политика
США могут обратиться к России за помощью: в Совфеде отреагировали на теракт в Нью-Йорке
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    США могут обратиться к России за помощью: в Совфеде отреагировали на теракт в Нью-Йорке

    19:43  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:44  11 Декабря 2017
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    США могут обратиться к России за помощью: в Совфеде отреагировали на теракт в Нью-Йорке

    Москва, 11 декабря. В Совфеде не исключили, что США могут обратиться за помощью к России в связи с событиями в Нью-Йорке. В таком случае Москва готова рассмотреть вопрос оказания Вашингтону помощи в борьбе с международным терроризмом. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявила первый член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, комментируя события, связанные со взрывом на автовокзале Порт Ауторити на Манхэттене.

    «Россия может рассмотреть вопрос оказания помощи США в борьбе с международным терроризмом, если США, осознавая опасность международного терроризма для жизни рядовых американцев, обратятся за этой помощью к России», — заявила сенатор ФАН.

    Напомним, несколько человек пострадали в результате взрыва на автовокзале в Нью-Йорке 11 декабря. Мэр города Билл Де Блазио назвал случившееся попыткой теракта.

    Автор: Ирина Петрова
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    #сша #ковитиди #нью-йорк #совфед
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