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Россия
Путин встретится с судьями Конституционного суда 12 декабря
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    Путин встретится с судьями Конституционного суда 12 декабря

    20:00  11 Декабря 2017
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    Путин встретится с судьями Конституционного суда 12 декабря

    Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин во вторник, 12 декабря, встретится с судьями Конституционного Суда, чтобы поздравить их с Днем Конституции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    «12 декабря состоится традиционная встреча главы государства с судьями Конституционного Суда Российской Федерации, приуроченная к отмечаемому в этот день государственному празднику – Дню Конституции России», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

    Ранее глава государства направил приветственную телеграмму участникам Форума творческой и научной интеллигенции государств – членов СНГ. Он отметил важную роль гуманитарного сотрудничества в укреплении института семьи, где зарождаются нравственные ориентиры молодого поколения. Путин призвал воспитывать подрастающее поколение на основе идеалов добра и справедливости, чтобы сохранить добрососедские отношения между странами СНГ, передает «ФедералПресс».

    Путин встретится с судьями Конституционного суда 12 декабря

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #конституция #судьи
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