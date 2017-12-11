Путин прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом по Сирии

Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Анкару для переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры стран планируют обсудить ряд международных политических вопросов, включая урегулирование сирийского кризиса и урегулирование арабо-израильского конфликта, который обострился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Кроме того, Путин и Эрдоган затронут вопрос двухстороннего сотрудничества. В частности, речь пойдет о реализации совместных проектов в области энергетики.

Напомним, что в понедельник Владимир Путин успел посетить российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где встретился с президентом САР Башаром Асадом, а также Каир, где провел переговоры с президентом Египта Абдулом Фаттахом Ас-Сиси.