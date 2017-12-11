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Политика
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Политика
Путин прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом по Сирии
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    Путин прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом по Сирии

    19:11  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:24  11 Декабря 2017
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    Путин прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом по Сирии

    Анкара, 11 декабря. Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Анкару для переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Лидеры стран планируют обсудить ряд международных политических вопросов, включая урегулирование сирийского кризиса и урегулирование арабо-израильского конфликта, который обострился на фоне заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Путин прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом по Сирии

    Кроме того, Путин и Эрдоган затронут вопрос двухстороннего сотрудничества. В частности, речь пойдет о реализации совместных проектов в области энергетики.

    Напомним, что в понедельник Владимир Путин успел посетить российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где встретился с президентом САР Башаром Асадом, а также Каир, где провел переговоры с президентом Египта Абдулом Фаттахом Ас-Сиси.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #турция #эрдоган #анкара
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