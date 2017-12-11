Глава Минэкономразвития РФ призвал ВТО освободить мировую торговлю от санкций

Москва, 11 декабря. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что экономические санкции превратились в агрессивную форму протекционизма. Об этом министр заявил в ходе конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Буэнос-Айресе.

По словам министра, ситуация в мировой торговле остается сложной, а применение «изоляционистских и антиконкурентных практик» угрожает открытости и справедливости многосторонней торговли.

«Сейчас у нас достаточно свидетельств, которые доказывают, что одна из причин санкций против партнеров по ВТО — это защита своих компаний и преференции для них на внутреннем рынке. Мы должны сделать мировую торговую систему свободной от этого оскорбительного явления», – сказал Орешкин.

Ранее стало известно, что Белый дом намерен ввести против России новые санкции из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).