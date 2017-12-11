Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Города Свердловской области получат 2 млрд рублей на строительство и реконструкцию школ
Политика
Глава Минэкономразвития РФ призвал ВТО освободить мировую торговлю от санкций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Минэкономразвития РФ призвал ВТО освободить мировую торговлю от санкций

    20:30  11 Декабря 2017  /обновлено: 20:47  11 Декабря 2017
    341

    Глава Минэкономразвития РФ призвал ВТО освободить мировую торговлю от санкций

    Москва, 11 декабря. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что экономические санкции превратились в агрессивную форму протекционизма. Об этом министр заявил в ходе конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Буэнос-Айресе.

    По словам министра, ситуация в мировой торговле остается сложной, а применение «изоляционистских и антиконкурентных практик» угрожает открытости и справедливости многосторонней торговли.

    «Сейчас у нас достаточно свидетельств, которые доказывают, что одна из причин санкций против партнеров по ВТО — это защита своих компаний и преференции для них на внутреннем рынке. Мы должны сделать мировую торговую систему свободной от этого оскорбительного явления», – сказал Орешкин.

    Ранее стало известно, что Белый дом намерен ввести против России новые санкции из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сша #орешкин #белый дом
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть