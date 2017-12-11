Сирия спасена: основные силы боевиков ИГ уничтожены — Багдасаров

Президент России Владимир Путин отдал приказ вывести большую часть вооруженного контингента РФ из Сирии, соответствующее заявление национальный лидер сделал во время посещения военной базы ВКС РФ в сирийском Хмеймиме.

Напомним, российские войска разместились в Сирии в 2015 году после приглашения легитимно избранного президента Сирии Башара Асада; сирийское руководство всеми силами старалось спасти страну от фактического развала и утраты государственности. После вмешательства РФ большая часть территории Сирии вернулась под контроль законного правительства Сирии.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что Путин отдал приказ о выводе войск потому, что Россия выполнила свою главную задачу в Сирии и уничтожила большую часть террористов ИГ1 (запрещено в РФ), а репутация и авторитет Асада были восстановлены. Таким образом, Сирия оказалась спасена.

«Основные силы боевиков в Сирии уничтожены, хотя проблема и остается. На сегодняшний день правительство официального Дамаска контролирует большую часть территории», — констатировал эксперт.

Кроме того, Семен Багдасаров утвердительно ответил на вопрос о том, означает ли личный визит президента России в Сирию демонстрацию всему миру того факта, что РФ действительно сделала все, чтобы уничтожить международный терроризм, и в стране теперь безопасно.

«Я полагаю, что это так», — сказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

Также Багдасаров напомнил, что коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки контролируют около трети территории Сирии, кроме того, там размещено несколько их военных баз. А потому американцы не оставят попыток свергнуть законный режим Башара Асада.

«Свержение режима Асада и срыв так называемой «Шиитской дуги» необходимо США для того, чтобы ослабить влияние России и Ирана на территории данного региона», — подытожил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил смысл визита верховного главнокомандующего в Сирии. По словам парламентария, глава государства действовал в своем стиле и дезавуировал все заявления президента США и Пентагона, пытающихся умалить роль России в победе над терроризмом в Сирии.

О том, как протекала кампания РФ против боевиков, и каких успехов удалось добиться российской стороне — читайте в материале Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)