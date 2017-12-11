Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности
Политика
Сирия спасена: основные силы боевиков ИГ уничтожены — Багдасаров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия спасена: основные силы боевиков ИГ уничтожены — Багдасаров

    19:06  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:06  11 Декабря 2017
    576

    Сирия спасена: основные силы боевиков ИГ уничтожены — Багдасаров

    Президент России Владимир Путин отдал приказ вывести большую часть вооруженного контингента РФ из Сирии, соответствующее заявление национальный лидер сделал во время посещения военной базы ВКС РФ в сирийском Хмеймиме.

    Напомним, российские войска разместились в Сирии в 2015 году после приглашения легитимно избранного президента Сирии Башара Асада; сирийское руководство всеми силами старалось спасти страну от фактического развала и утраты государственности. После вмешательства РФ большая часть территории Сирии вернулась под контроль законного правительства Сирии.

    Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что Путин отдал приказ о выводе войск потому, что Россия выполнила свою главную задачу в Сирии и уничтожила большую часть террористов ИГ1 (запрещено в РФ), а репутация и авторитет Асада были восстановлены. Таким образом, Сирия оказалась спасена.

    «Основные силы боевиков в Сирии уничтожены, хотя проблема и остается. На сегодняшний день правительство официального Дамаска контролирует большую часть территории», — констатировал эксперт.

    Кроме того, Семен Багдасаров утвердительно ответил на вопрос о том, означает ли личный визит президента России в Сирию демонстрацию всему миру того факта, что РФ действительно сделала все, чтобы уничтожить международный терроризм, и в стране теперь безопасно.

    «Я полагаю, что это так», — сказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    Сирия спасена: основные силы боевиков ИГ уничтожены — Багдасаров

    Также Багдасаров напомнил, что коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки контролируют около трети территории Сирии, кроме того, там размещено несколько их военных баз. А потому американцы не оставят попыток свергнуть законный режим Башара Асада.

    «Свержение режима Асада и срыв так называемой «Шиитской дуги» необходимо США для того, чтобы ослабить влияние России и Ирана на территории данного региона», — подытожил эксперт.

    Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил смысл визита верховного главнокомандующего в Сирии. По словам парламентария, глава государства действовал в своем стиле и дезавуировал все заявления президента США и Пентагона, пытающихся умалить роль России в победе над терроризмом в Сирии.

    О том, как протекала кампания РФ против боевиков, и каких успехов удалось добиться российской стороне — читайте в материале Федерального агентства новостей. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #хмеймим #вкс рф #игил #башар асад #багдасаров
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 11 декабря 19.30: в Алеппо уничтожен командир «Ан-Нусры», САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков в Даръа
    Сирия спасена: основные силы боевиков ИГ уничтожены — Багдасаров
    Сирия новости 11 декабря 16.30: Путин приказал выводить российских военных из Сирии, SDF потеряли 14 бойцов в Дейр-эз-Зоре
    Путин зафиксировал победу РФ над террористами в Сирии — эксперт
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть