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Немецкая Volkswagen показала новый седан Jetta
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    Немецкая Volkswagen показала новый седан Jetta

    19:01  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  11 Декабря 2017
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    Немецкая Volkswagen показала новый седан Jetta

    Берлин, 11 декабря. Немецкая автокомпания Volkswagen показала дизайн нового седана Jetta, официальная премьера которого состоится в январе на автосалоне в Детройте.

    Фары и радиатор выполнены в стиле Arteon, а задняя часть напоминает Audi A3. От предыдущей модели Jetta отличается слегка увеличившимися габаритами и более обтекаемой формой.

    Седан будет выпускаться на модульной платформе MQB, в которую инженеры внесли ряд изменений. Отметим, что платформа MQB сегодня используется при производстве многих моделей средних размеров Volkswagen, Audi и Skoda.

    Данные о технических характеристиках пока не разглашаются, однако, судя по всему, под капотом седана будет располагаться 1,5 литровый бензиновый двигатель мощностью в 150 лошадиных сил, а переключение передач будет происходить с помощью восьмиступенчатой коробки-автомата.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #volkswagen #дизайн #седан #jetta
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