Немецкая Volkswagen показала новый седан Jetta

Берлин, 11 декабря. Немецкая автокомпания Volkswagen показала дизайн нового седана Jetta, официальная премьера которого состоится в январе на автосалоне в Детройте.

Фары и радиатор выполнены в стиле Arteon, а задняя часть напоминает Audi A3. От предыдущей модели Jetta отличается слегка увеличившимися габаритами и более обтекаемой формой.

Седан будет выпускаться на модульной платформе MQB, в которую инженеры внесли ряд изменений. Отметим, что платформа MQB сегодня используется при производстве многих моделей средних размеров Volkswagen, Audi и Skoda.

Данные о технических характеристиках пока не разглашаются, однако, судя по всему, под капотом седана будет располагаться 1,5 литровый бензиновый двигатель мощностью в 150 лошадиных сил, а переключение передач будет происходить с помощью восьмиступенчатой коробки-автомата.

AutoWeek Nieuwe Volkswagen Jetta naar Detroit https://t.co/qOjHcOdN2Z — Peter Wilms (@GarageWilms) December 11, 2017