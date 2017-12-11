Немецкая Volkswagen показала новый седан Jetta
Берлин, 11 декабря. Немецкая автокомпания Volkswagen показала дизайн нового седана Jetta, официальная премьера которого состоится в январе на автосалоне в Детройте.
Фары и радиатор выполнены в стиле Arteon, а задняя часть напоминает Audi A3. От предыдущей модели Jetta отличается слегка увеличившимися габаритами и более обтекаемой формой.
Седан будет выпускаться на модульной платформе MQB, в которую инженеры внесли ряд изменений. Отметим, что платформа MQB сегодня используется при производстве многих моделей средних размеров Volkswagen, Audi и Skoda.
Данные о технических характеристиках пока не разглашаются, однако, судя по всему, под капотом седана будет располагаться 1,5 литровый бензиновый двигатель мощностью в 150 лошадиных сил, а переключение передач будет происходить с помощью восьмиступенчатой коробки-автомата.
AutoWeek Nieuwe Volkswagen Jetta naar Detroit https://t.co/qOjHcOdN2Z— Peter Wilms (@GarageWilms) December 11, 2017
2019 Volkswagen Jetta prototype first drive: stress relief https://t.co/UdLA8YZscX— nancy (@svetlanvastfex) December 11, 2017