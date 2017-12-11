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Политика
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Украина
Аваков рассказал о своей поездке в Крым для встречи с Януковичем в 2014 году
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    Аваков рассказал о своей поездке в Крым для встречи с Януковичем в 2014 году

    19:29  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:29  11 Декабря 2017
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    Аваков рассказал о своей поездке в Крым для встречи с Януковичем в 2014 году

    Киев, 11 декабря. В феврале 2014 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ездил в Крым, чтобы встретиться с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом он сообщил на допросе в суде, где выступает в качестве свидетеля.

    Аваков ответил на вопросы в суде, где рассматривают дело против бывшего президента Украины, который покинул пост в результате госпереворота в 2014 году.

    По словам Авакова, он отправился в Крым с 23 на 24 февраля 2014 года. Вместе с ним на полуостров поехал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Глава МВД отметил, что они хотели встретиться с Януковичем, чтобы «понять всю ситуацию детально».

    Аваков рассказал о своей поездке в Крым для встречи с Януковичем в 2014 году

    «Мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся Виктор Янукович, в каком он состоянии, какие его планы и как он собирается дальше осуществлять свои дальнейшие функции, — рассказал Аваков в суде. — Это была ключевая задача моей поездки, я летал туда не для того, чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы и привезти и бросить на растерзание толпы».

    Однако, по словам Авакова, Янукович  «всячески избегал этой встречи».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #суд #украина #янукович #крым #аваков #встреча #2014
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