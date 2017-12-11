Аваков рассказал о своей поездке в Крым для встречи с Януковичем в 2014 году

Киев, 11 декабря. В феврале 2014 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ездил в Крым, чтобы встретиться с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом он сообщил на допросе в суде, где выступает в качестве свидетеля.

Аваков ответил на вопросы в суде, где рассматривают дело против бывшего президента Украины, который покинул пост в результате госпереворота в 2014 году.

По словам Авакова, он отправился в Крым с 23 на 24 февраля 2014 года. Вместе с ним на полуостров поехал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Глава МВД отметил, что они хотели встретиться с Януковичем, чтобы «понять всю ситуацию детально».

«Мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся Виктор Янукович, в каком он состоянии, какие его планы и как он собирается дальше осуществлять свои дальнейшие функции, — рассказал Аваков в суде. — Это была ключевая задача моей поездки, я летал туда не для того, чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы и привезти и бросить на растерзание толпы».

Однако, по словам Авакова, Янукович «всячески избегал этой встречи».