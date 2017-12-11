Сирия: заявление Путина и блеф Запада — политики и эксперты оценили роль РФ в победе над ИГИЛ

Посещение президентом РФ Владимиром Путиным российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии, где верховный главнокомандующий заявил о фактической победе над международным терроризмом в этой стране и отдал приказ о начале вывода российской военной группировки, стало главной новостью понедельника. Российские политики и политологи подчеркивают, что утверждения западных лидеров, что дескать, основная роль в победе над ИГИЛ1 (ИГ, «Исламское государство»1 — запрещенная в РФ террористическая группировка — прим.) в Сирии якобы принадлежит возглавляемой США коалиции, не соответствуют действительности. Как отметил сенатор Алексей Пушков в комментарии Федеральному агентству новостей, пока Россия не вмешалась в сирийский конфликт, Запад не вел борьбу с ИГИЛ, а занимался ее имитацией.

«Заявления Соединенных Штатов и Франции, что западный альянс выбил ИГИЛ из Сирии, — это фантазии западных политиков, — отметил Алексей Пушков. — Запад включился в борьбу с ИГИЛ только когда стало ясно, что иначе они отдадут всю инициативу России и сирийской армии. Только на этом этапе США и их союзники стали что-то предпринимать для борьбы с терроризмом в Сирии, потому что до этого это была не борьба с ИГИЛ, а чистая имитация такой борьбы. <…> Так что все разговоры, что «Запад освободил Сирию», — не более, чем политический блеф».

Заявление Владимира Путина об окончании военной стадии операции в Сирии обсуждали и в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

«Из Сирии выводится не вся российская группировка, часть наших вооруженных сил там остается, чтобы обеспечивать российские военные базы, которые будут там оставаться на постоянной основе», — отметил в частности политолог Дмитрий Абзалов.

По словам политолога, последний крупный населенный пункт был освобожден от ИГИЛ всего несколько дней назад, что стало фактическим окончанием военной стадии операции в Сирии.

«Следует отметить, что в такой группировке ВКС РФ, которая сейчас находится в Сирии, для того, чтобы обеспечить мирное существование этой страны, нет необходимости. Потому ее основная часть выводится в места постоянной дислокации на территории РФ», — отметил Абзалов.

По словам политолога, победа над ИГИЛ в Сирии при активном участии России стала за последнее десятилетие одной из самых успешных операций по борьбе с международными террористическими группировками.

Абзалов напомнил, что за это время у США и их союзников были весьма скромные успехи в Афганистане, Ираке, Ливии и особенно в Сирии. По словам эксперта, еще два года назад, перед тем, как Россия вмешалась в сирийский конфликт по просьбе официального Дамаска, никто не предполагал, что Сирия сможет сохраниться как единая страна.

«А сейчас Сирия — со своей столицей, со своим президентом и со своей территорией, включая все крупные города», — оценил политолог роль России в сохранении сирийской государственности.

1 Организация запрещена на территории РФ.