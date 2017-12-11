Сирия: ФАН публикует фото захваченного у террористов склада с оружием и боеприпасами

Дамаск, 11 декабря. Правительственные войска Сирии захватили склад террористов с оружием и боеприпасами на севере Хамы. Склад принадлежал террористам «Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»)1. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось побывать на захваченном у террористов оружейном складе, а также сделать несколько фотографий арсенала боевиков.

Склад террористов был захвачен сирийскими военными к северу от Хамы, на границе района, который пока еще контролируется боевиками. В руки сирийских военных попало большое количество стрелкового и противотанкового оружия.

На складе боевиков было обнаружено автоматическое стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы, реактивные пехотные огнеметы, а также боеприпасы к ним.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к частичному выводу группировки российских войск из Сирии. Позднее советник министра информации Сирии Али Ахмад заявил, что частичный вывод ВКС РФ из страны, не означает, что борьба с террористами будет полностью прекращена.

1 Организация запрещена на территории РФ.