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Новости Сирии
Сирия: ФАН публикует фото захваченного у террористов склада с оружием и боеприпасами
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    Сирия: ФАН публикует фото захваченного у террористов склада с оружием и боеприпасами

    19:58  11 Декабря 2017  /обновлено: 20:07  11 Декабря 2017
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    Сирия: ФАН публикует фото захваченного у террористов склада с оружием и боеприпасами

    Дамаск, 11 декабря. Правительственные войска Сирии захватили склад террористов с оружием и боеприпасами на севере Хамы. Склад принадлежал террористам «Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»)1. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось побывать на захваченном у террористов оружейном складе, а также сделать несколько фотографий арсенала боевиков.

    Сирия: ФАН публикует фото захваченного у террористов склада с оружием и боеприпасами

    Склад террористов был захвачен сирийскими военными к северу от Хамы, на границе района, который пока еще контролируется боевиками. В руки сирийских военных попало большое количество стрелкового и противотанкового оружия.

    Сирия: ФАН публикует фото захваченного у террористов склада с оружием и боеприпасами

    На складе боевиков было обнаружено автоматическое стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы, реактивные пехотные огнеметы, а также боеприпасы к ним.

    Сирия: ФАН публикует фото захваченного у террористов склада с оружием и боеприпасами

    Сирия: ФАН публикует фото захваченного у террористов склада с оружием и боеприпасами

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к частичному выводу группировки российских войск из Сирии. Позднее советник министра информации Сирии Али Ахмад заявил, что частичный вывод ВКС РФ из страны, не означает, что борьба с террористами будет полностью прекращена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #террористы #оружие #боеприпасы
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