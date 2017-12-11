Меркель заявила о способности России формировать мировой порядок

Берлин, 11 декабря. Российская Федерация стала одной из важных сил, формирующих мировой порядок. Об этом рассказала в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы видим Россию, которая хочет быть формирующей международный порядок силой и является ей, если мы посмотрим на Сирию», — подчеркнула в своем выступлении немецкий политик.

Меркель также указала на усиление Китайской Народной Республики. Как передает издание «Свободная пресса», Меркель рассчитывает на то, что важная геополитическая роль будет отведена и Европейскому союзу.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии. По словам главы государства, российские и сирийские военные смогли успешно разгромить действовавшую на территории Сирийской Арабской Республики международную группировку террористов.