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Политика
Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности
Политика
Меркель заявила о способности России формировать мировой порядок
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    Меркель заявила о способности России формировать мировой порядок

    19:42  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:44  11 Декабря 2017
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    Меркель назвала РФ силой, формирующей международный порядок

    Берлин, 11 декабря. Российская Федерация стала одной из важных сил, формирующих мировой порядок. Об этом рассказала в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы видим Россию, которая хочет быть формирующей международный порядок силой и является ей, если мы посмотрим на Сирию», — подчеркнула в своем выступлении немецкий политик.

    Меркель также указала на усиление Китайской Народной Республики. Как передает издание «Свободная пресса», Меркель рассчитывает на то, что важная геополитическая роль будет отведена и Европейскому союзу.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» в Сирии. По словам главы государства, российские и сирийские военные смогли успешно разгромить действовавшую на территории Сирийской Арабской Республики международную группировку террористов.

    Автор: Алексей Громов
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    #меркель #фрг #рф
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