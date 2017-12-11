Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Российские военные обсудили с ООН перспективы совместной миротворческой деятельности
Новости Сирии
Сирийский политик призвал заменить переговоры в Женеве конгрессом нацдиалога в Сочи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирийский политик призвал заменить переговоры в Женеве конгрессом нацдиалога в Сочи

    19:10  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:10  11 Декабря 2017
    522

    Сирийский политик призвал заменить переговоры в Женеве конгрессом нацдиалога в Сочи

    Москва, 11 декабря. Переговоры по Сирии в Женеве нежизнеспособны и должны быть заменены конгрессом нацдиалога, который Россия организует в Сочи. Так считает сирийский политик Хасан Сакр.

    «Мы думаем, что женевский процесс не является больше жизнеспособной платформой и должен стартовать другой процесс политического примирения. Мы считаем Сочи нормальным замещением Женевы, а его организатора — РФ более приемлемым для всех сторон», — заявил он РИА Новости.

    По словам политика, участие России в борьбе с терроризмом в Сирии стало значимым достижением для стабильности всего региона.

    11 декабря, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе из Сирии основной части российской группировки войск, передает «ФедералПресс». При этом останутся базы РФ в Хмеймиме и Тартусе. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», — пообещал Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #сочи #женева #нацдиалог
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть