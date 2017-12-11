Сирийский политик призвал заменить переговоры в Женеве конгрессом нацдиалога в Сочи

Москва, 11 декабря. Переговоры по Сирии в Женеве нежизнеспособны и должны быть заменены конгрессом нацдиалога, который Россия организует в Сочи. Так считает сирийский политик Хасан Сакр.

«Мы думаем, что женевский процесс не является больше жизнеспособной платформой и должен стартовать другой процесс политического примирения. Мы считаем Сочи нормальным замещением Женевы, а его организатора — РФ более приемлемым для всех сторон», — заявил он РИА Новости.

По словам политика, участие России в борьбе с терроризмом в Сирии стало значимым достижением для стабильности всего региона.

11 декабря, президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе из Сирии основной части российской группировки войск, передает «ФедералПресс». При этом останутся базы РФ в Хмеймиме и Тартусе. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», — пообещал Путин.