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Политика
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Украина
Авдеевский коксохим сообщил о повреждении железной дороги при обстреле
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    Авдеевский коксохим сообщил о повреждении железной дороги при обстреле

    18:28  11 Декабря 2017  /обновлено: 18:28  11 Декабря 2017
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    Авдеевский коксохим сообщил о повреждении железной дороги при обстреле

    Авдеевка, 11 декабря. Руководство «Авдеевского коксохимический завода» (АКХЗ) сообщило об обстреле, в результате которого были повреждены участок железной дороги и линия электропередач.

    «В результате обстрела перебита линия электропередачи Очеретино-Авдеевка и перебиты контактные сети железной дороги», — пишет в Facebook  директор предприятия Муса Магомедов.

    Авдеевский коксохим сообщил о повреждении железной дороги при обстреле

    По его словам, в настоящее время специалисты-энергетики АКХЗ осматривают линии электропередач, а поврежденном участком пути занимаются совместно сотрудники АКХЗ и «Украинской железной дороги».

    Власти Донецкой народной республики уже опровергли обвинения в обстреле. Официальный представитель командования ДНР сообщил РИА Новости, что Донецк не использует вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

    Напомним, что в феврале 2015 года было подписано второе минское соглашение, которое по пунктам прописывало алгоритм политического урегулирования конфликта в Донбассе, однако это не положило оконец регулярным обстрелам в регионе.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #донбасс #обстрел #авдеевка #завод
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