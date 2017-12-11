Авдеевский коксохим сообщил о повреждении железной дороги при обстреле

Авдеевка, 11 декабря. Руководство «Авдеевского коксохимический завода» (АКХЗ) сообщило об обстреле, в результате которого были повреждены участок железной дороги и линия электропередач.

«В результате обстрела перебита линия электропередачи Очеретино-Авдеевка и перебиты контактные сети железной дороги», — пишет в Facebook директор предприятия Муса Магомедов.

По его словам, в настоящее время специалисты-энергетики АКХЗ осматривают линии электропередач, а поврежденном участком пути занимаются совместно сотрудники АКХЗ и «Украинской железной дороги».

Власти Донецкой народной республики уже опровергли обвинения в обстреле. Официальный представитель командования ДНР сообщил РИА Новости, что Донецк не использует вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Напомним, что в феврале 2015 года было подписано второе минское соглашение, которое по пунктам прописывало алгоритм политического урегулирования конфликта в Донбассе, однако это не положило оконец регулярным обстрелам в регионе.